‘Ubicate’: Así respondió cantante argentina a comentario irónico del presentador de ‘El Hormiguero’

El lunes 26 de mayo, la famosa cantante Argentina, Emilia Mernes, tuvo una entrevista en el programa español El hormiguero, un formato popular por sus conversaciones con artistas de talla mundial, dirigido por Pablo Motos.

La entrevista, en la que se conversó en profundidad sobre Emilia y su carrera, se volvió viral rápidamente, luego de que el entrevistador opinara sobre el atuendo de la cantante en el tema Blackout, que lanzó junto a Tini y Nicki Nicole. Sin dejar pasar el comentario, la artista respondió de inmediato y le puso un freno: “Ubicate”, comentó la argentina.

La cantante Emilia Mernes sorprendió a todos en 'El Hormiguero'. (Instagram/Instagram)

En medio de una divertida interacción, Motos comentó entre risas: “Creía que se lo habías robado a Goofy y a Disneyland”, provocando carcajadas entre los asistentes al programa. Mernes, sin perder el humor, respondió: “Usted cállese”.

Fue entonces cuando Emilia intervino para aclarar que tiene una colección de gorros XXL, ya que siente una particular afición por ese accesorio. A lo que el conductor replicó con ironía: “Es última tendencia porque te lo ponés vos. Yo siento que me encerrarían en algún sitio hasta que se me pase”.

La presencia de Emilia Mernes en El Hormiguero causó furor en niveles de audiencia. Según destacaron en las redes del programa, se convirtió en el más visto en lo que va del año, con casi cinco millones de televidentes.

El intercambio divertido entre el conductor y la artista llegó luego de que diera a conocer los preparativos de la canción Blackout y de su relación de amistad con Tini Stoessel y Nicki Nicole. Ese tema en particular se robó varios minutos de la transmisión y ella describió como placentero su trabajo colaborativo.

“Con ellas somos amigas, las conozco hace tiempo. A Nicki de hace varios años y con Tini ya tenía una canción también, La original. La verdad es que son amigas, trabajar con amigas es mucho más fácil”, comentó.