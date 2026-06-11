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Turistas que se toparon con un accidente de tránsito tacharon de absurdo lo que pasa en Costa Rica

Los argentinos cuestionaron una supuesta norma que hay en suelo tico, pero que la legislación vigente regula de otra forma

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Por Juan Pablo Sanabria
Argentinos en Costa Rica
La pareja de argentinos viajaba por una zona montañosa en Costa Rica. (Captura de video)







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Argentinos en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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