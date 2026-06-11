Turistas que se toparon con un accidente de tránsito tacharon de absurdo lo que pasa en Costa Rica

Una pareja de influencers argentinos llegó a Costa Rica recientemente y, mientras disfrutaban de sus vacaciones, se toparon con una situación a la que tildaron de incomprensible y absurda.

Los creadores de contenido, cuyo perfil aparece en redes sociales como El viaje que me inventé, subieron un video a TikTok en el que se muestran a bordo de un carro en lo que parece ser una presa.

Allí contaron algo que no pueden comprender y que aprendieron en suelo tico. Según cuestionaron los sudamericanos, “por ley”, en caso de un accidente de tránsito, en Costa Rica no pueden moverse los vehículos hasta que lleguen los personeros de las aseguradoras.

“No lo vas a poder creer. Es una absurda… la primera regla absurda que vimos en Costa Rica. La primera”, dijo el argentino.

“Es tremendo. Se supone que, para que las aseguradoras te cubran, no puedes mover el auto de donde fue el hecho. O sea, en el medio de la calle, lo dejás ahí”, agregó.

Además, la creadora expresó que no tiene idea de cómo eso puede funcionar en zonas alejadas como en la que ellos se encontraban.

“Estamos en el medio de la montaña. Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, si ahora estamos trabados por eso, porque no sabemos cómo llegar. ¿Cómo hace el seguro para llegar si estamos acá? A ver la gente de Costa Rica si nos puede iluminar”, afirmó.

El video, que ya cuenta con más de 150.000 reproducciones, generó gran cantidad de reacciones de costarricenses. A muchos les molestó que la crítica de los argentinos no es del todo precisa.

“Únicamente debe esperar al oficial de tránsito para que se haga el levantamiento del croquis del accidente”, “Todas las aseguradoras en Costa Rica tienen bases en todo el país y los agentes andan en motocicleta”, “La gente toma ese rumor como regla”, “Puede ser una falta de respeto tratar algo de absurdo; en todos los países hay cosas diferentes”, fueron algunos de los comentarios.

Los argentinos recibieron críticas por sus afirmaciones. (Captura de video)

¿Es prohibido mover los vehículos en caso de un accidente?

En Costa Rica, a diferencia de lo señalado por los creadores de contenido, sí es posible mover los vehículos tras un accidente de tránsito. En caso de que exista mutuo acuerdo, no solo es posible hacerlo sin necesidad de la presencia de autoridades, sino que es una responsabilidad, según lo dicta la Ley de Tránsito.

“Cuando se produzca un accidente de tránsito, las partes, de mutuo acuerdo, podrán tomar fotografías o grabar videos, mediante el uso de sus teléfonos celulares, cámaras de video o digitales, o cualquier otro aparato tecnológico que permita fijar la escena del accidente; pero deberán mover los vehículos de la escena a un lugar cercano donde no se obstruya el tránsito vehicular, dentro de los quince (15) minutos posteriores al accidente".

Si no existe acuerdo entre las partes, sí es necesario dejar los vehículos en la misma posición hasta que llegue un oficial de tránsito, levante un parte y confeccione “un plano con la ubicación de los vehículos, el señalamiento vial, las huellas de arrastre o frenado, los obstáculos en la vía y cualquier otro detalle relacionado con el accidente”.