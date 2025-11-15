Turista uruguayo hizo compras en Costa Rica y afirmó que los precios son muy distintos a su país

El uruguayo explicó que los precios entre Costa Rica y Uruguay son muy distintos.

Un turista uruguayo de apellido Andrada, quien se encuentra en Costa Rica como parte de un recorrido por Centroamérica, sorprendió con su opinión sobre los precios en el país.

De acuerdo con el joven, fue a un supermercado y compró agua, fideos, salsa de tomate, cebolla, chile dulce, huevos, un cortauñas y una afeitadora desechable. Toda esa lista, aseguró, le costó $10 (aproximadamente ¢5.000).

Según explicó, la compra le significó una grata sorpresa, pues los montos son menores que en su país natal.

“En Uruguay llego a comprar todo eso y (tengo que pagar) unos $15 o $20, seguro. Es mucho más barato salir a comer”, comentó.

Además, dijo que a pesar de que con frecuencia se considera que Costa Rica tiene precios elevados para cualquier extranjero, a él le pareció todo lo contrario.

“Supuestamente, Costa Rica es más caro para el turista. Pero siendo uruguayo, lo siento más barato. Es muy bueno”, concluyó con una sonrisa.

En los comentarios del video del sudamericano, quien a menudo comparte su travesía centroamericana en TikTok, muchos se mostraron asombrados por sus declaraciones.

“Por primera vez a alguien de Sudamérica no le parecemos caro, esto es raro”, “Así pasa como tico cuando uno va a México o Guatemala. Se siente demasiado barato”, “Es el primer extranjero que dice que Costa Rica es más barato que su país”, “Ya te iba a reclamar porque vieras que siempre todos se quejan”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Por otra parte, aunque no era el punto central del video, varias personas aprovecharon para recomendarle que no comprara agua embotellada y que optara por la del tubo, que en Costa Rica es potable.