Turista no puede creer lo que vivió en Costa Rica: ‘No tiene sentido’

El visitante resaltó que la cercanía del mar, la amabilidad de los ticos y la gastronomía nacional convirtieron su viaje en una experiencia espectacular.

Lo que comenzó como una parada más en su recorrido por Costa Rica terminó convirtiéndose en una experiencia que sorprendió por completo a un turista extranjero, quien compartió en redes sociales varios detalles del país que, según dijo, lo dejaron encantado.

Durante su paso por Puerto Viejo de Talamanca, el creador de contenido aseguró que pensó haber visto “lo mejor” del viaje, pero llegar al Caribe costarricense lo impactó. Entre playas, selva, comida típica y el ambiente relajado del lugar, confesó que hubo algo que simplemente “no tenía sentido” para él: tener el mar a tan pocos minutos de donde se hospedaba.

“No tiene sentido que tengamos esto a cinco minutos de nuestra casa”, expresó mientras mostraba las playas rodeadas de vegetación y el ambiente caribeño de la zona.

El visitante también destacó la gastronomía nacional y afirmó que, hasta el momento, no había probado “un plato malo” en el país. Durante el recorrido degustó olla de carne, casado con pescado frito, jugo de tamarindo, frutas tropicales y otros platillos típicos que describió como “espectaculares”.

Además de la comida, el extranjero resaltó la amabilidad de los ticos y las “buenas vibras” que sintió durante toda la experiencia. Según comentó, el ambiente en Costa Rica invita a disfrutar de los pequeños detalles y vivir el presente con tranquilidad.

“Estar aquí te hace disfrutar de cada detalle”, relató mientras recorría la playa y compartía momentos con su pareja.