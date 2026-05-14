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Turista no puede creer lo que vivió en Costa Rica: ‘No tiene sentido’

El joven grabó cada detalle de su viaje y hubo muchas situaciones que lo dejaron sorprendido

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Por Fiorella Montoya
El visitante resaltó que la cercanía del mar, la amabilidad de los ticos y la gastronomía nacional convirtieron su viaje en una experiencia espectacular.
El visitante resaltó que la cercanía del mar, la amabilidad de los ticos y la gastronomía nacional convirtieron su viaje en una experiencia espectacular. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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