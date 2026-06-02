Turista ‘no estaba preparada’ para esta vivencia en Costa Rica

Una turista identificada en redes sociales como Luma dio a conocer su aventura de, hasta el momento, cuatro días en Costa Rica, donde afirmó no “estar preparada” para el momento inolvidable que vivió en suelo tico, donde la comida y los paisajes la deslumbraron.
La joven creadora reseñó un traslado desde Manuel Antonio hasta un nuevo hospedaje en Santa Teresa, lo que le significó cinco horas de recorrido. “Viajar en auto por Costa Rica puede ser difícil porque hay muchas curvas, pero la vista increíble compensa todo”, explicó.
Una vez en el lugar, la creadora comentó que en Santa Teresa “los costarricenses dicen que no se siente como Costa Rica porque hay demasiados turistas, pero es una ciudad muy linda”.
Una vez ahí, visitó la playa y la elogió por ser una de las mejores para hacer surf. Además, encontró lo que tanto andaba buscando: un atardecer.
“Dicen que son increíbles, pero no estaba preparada para lo que iba a ser esto; encima nos tocó un día soleado pero con algunas nubes, la receta perfecta para un buen atardecer. El cielo estaba muy inspirado porque se puso de todos colores”, dijo al mostrar las bellas imágenes del atardecer en Costa Rica.
La creadora se mostró emocionada por lo que vio en el país y continúa mostrándolo a sus seguidores.
@lumatravels
Hoy conocemos un nuevo destino en Costa Rica 🇨🇷✨ #traveltiktok #viajes #lumatravels♬ original sound - Luma Travels