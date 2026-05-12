Turista encuentra ciempiés gigante dentro de inodoro en hotel de Colombia y video se vuelve viral

El hallazgo de un ciempiés gigante dentro de un inodoro en Colombia causó impacto en redes sociales por el tamaño del animal.

Un turista encontró un ciempiés gigante amazónico dentro del inodoro de una habitación de hotel en Aguachica, Colombia. El caso se volvió viral en redes sociales luego de que circulara un video con el inesperado hallazgo.

Según el relato compartido junto al video, el huésped levantó la tapa del sanitario para sentarse y notó una punta oscura en movimiento. Al revisar con más atención descubrió que se trataba de un enorme artrópodo escondido dentro del inodoro.

El hombre tomó un pedazo de madera y golpeó al animal hasta hacerlo caer al agua. Sin embargo, el ciempiés sobrevivió y logró salir del sanitario. Después recibió nuevos golpes hasta morir.

El ciempiés gigante amazónico puede medir cerca de 30 centímetros de largo. La especie es conocida por su mordedura dolorosa. Aunque su veneno normalmente no resulta mortal para humanos, sí puede provocar fuertes reacciones.

En la descripción del video, el turista comentó que siempre revisa el inodoro antes de sentarse y señaló que esa costumbre evitó una situación más grave.

La grabación causó impacto entre usuarios de redes sociales. Muchos reaccionaron con horror por el tamaño del animal y el riesgo de una mordedura.

Este tipo de ciempiés es común en zonas tropicales como Colombia y Venezuela. El artrópodo suele buscar lugares húmedos y oscuros, entre ellos los baños.

Autoridades sanitarias advierten que la mordedura puede causar dolor intenso, inflamación severa, fiebre y escalofríos.

En 2014, una niña de 4 años murió en Venezuela tras la mordedura de un ciempiés gigante amazónico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.