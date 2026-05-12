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Turista encuentra ciempiés gigante dentro de inodoro en hotel de Colombia y video se vuelve viral

Huésped detectó un enorme artrópodo escondido en el sanitario de una habitación de hotel en Aguachica

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Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo de un ciempiés gigante dentro de un inodoro en Colombia causó impacto en redes sociales por el tamaño del animal.
El hallazgo de un ciempiés gigante dentro de un inodoro en Colombia causó impacto en redes sociales por el tamaño del animal. (@gremiomotociclistadevalledupar/IG)







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