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Turista argentino destacó una particularidad de los costarricenses y los comentarios no tardaron: ‘Muy metiches’

Aunque el joven creador de contenido habló maravillas del país, en el video hubo diversas posiciones sobre el actuar de los ticos

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Por Fiorella Montoya
Un turista argentino destacó la ayuda incondicional que recibió en San José.
Un turista argentino destacó la ayuda incondicional que recibió en San José. (Imagen hecha con IA/Imagen hecha con IA)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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