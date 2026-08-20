Turista argentino destacó una particularidad de los costarricenses y los comentarios no tardaron: ‘Muy metiches’

Un argentino que lleva tres semanas en Costa Rica despertó diversos comentarios sobre la personalidad de los ticos cuando de ayudar al prójimo se trata. En un video narró algunas de las situaciones que ha vivido en el país y la respuesta de los nacionales en los comentarios llamó la atención.

“Estos días estaba con una amiga en el centro de San José haciendo unas compras. Entramos al Mercado Central, queríamos ir al baño y digo entre los dos: ‘Che, ¿dónde está el baño?’. Y esa persona que acababa de pasar por delante, nos guía y dice: ‘Si están buscando el baño, vayan por acá, doblen a la izquierda, suban la rampa’“, contó sobre la primera situación que vivió.

El visitante sostuvo que quien los ayudó “era buena persona”, porque intervino en una situación de necesidad. Pero eso no fue todo.

“Llegamos al baño y había que pagar ¢300 para poder entrar. Nadie tiene efectivo; podemos hacer una transferencia... El chico que estaba en el baño dice: ‘No, solamente es efectivo’. Y la persona que estaba al lado escucha que no teníamos efectivo y dice: ‘Chicos, yo les pago. Yo les pago, pasen’. Y pagó por nosotros", siguió contando con evidente sorpresa.

“Qué loco”, dijo en el clip donde además contó que ese tipo de situaciones han sido recurrentes desde que llegó al país.

“No paro de sorprenderme de la buena atención de la gente. Si nunca viniste a Costa Rica tenés que venir porque es increíble”, finalizó.

Sin embargo, en los comentarios del video hubo todo tipo de reacciones. Algunos decían: “Es porque somos muy metiches, lo descubrí viajando a otros países latinoamericanos” y “somos bien sapos”.

Otros, en su gran mayoría, se mostraron orgullosos de la forma de ser de los ticos. “Pura vida en acción”, “así venimos de fábrica” y “así somos, bondadosos”, comentaron algunos.