Tres imágenes captadas en Costa Rica fueron reconocidas en premios internacionales de fotografía ambiental 2026

Una imagen captada en el océano Pacífico y dos fotografías tomadas en suelos costarricenses figuran entre las destacadas del Environmental Photography Award 2026 (Premio de Fotografía Medioambiental 2026), organizado por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco.

La fotografía Shearwater’s Dilemma (El dilema de la pardela), de Henley Spiers, obtuvo el primer lugar en la categoría Océano. La imagen fue captada frente a la costa del Pacífico oriental costarricense y muestra a una pardela de cola en cuña que se lanza sobre un banco de peces linterna sin lograr capturar una presa.

El registro documenta un momento poco frecuente en mar abierto, con grandes concentraciones de peces que forman parte esencial de la cadena alimentaria oceánica. Estos organismos representan hasta un 65% de la biomasa de peces de aguas profundas y sostienen a depredadores como aves marinas, delfines y atunes.

Shearwater’s Dilemma (El dilema de la pardela): Pardela se lanza sobre banco de peces linterna en mar abierto sin capturar presa. (HENLEY SPIERS/Environmental Photography Award/Cortesía)

En la categoría Bosques, la fotografía Predator’s Gaze (La mirada del depredador), de Luca Eberle, obtuvo el segundo lugar. La imagen fue captada en la península de Osa en 2023 y muestra a una hembra de puma observando la copa del bosque mientras sigue el movimiento de monos araña.

El registro evidencia el comportamiento del puma en bosques tropicales, donde su dieta incluye diversas especies del sotobosque y, en ocasiones, primates. Según la información asociada, las poblaciones de puma en Centroamérica enfrentan presiones por pérdida de hábitat, reducción de presas y conflictos con actividades humanas.

Predator’s Gaze (La mirada del depredador): Puma hembra observa la copa del bosque en la península de Osa mientras sigue a monos araña. (FRANCESCO DE PALMA/Environmental Photography Award/Cortesía)

Además, la fotografía The Tailless Mystery (El misterio sin cola), de Benjamin Luke, recibió una mención honorífica en la misma categoría. La imagen muestra a un puma sin cola en bosques nubosos de Costa Rica en 2025, una condición atribuida a una posible mutación genética.

El registro documenta una anomalía en una especie donde la cola cumple funciones de equilibrio y comunicación, y plantea interrogantes sobre adaptación y supervivencia. La imagen forma parte del trabajo del proyecto The Wild Cat Imaging Project, enfocado en documentar felinos silvestres.

The Tailless Mystery (El misterio sin cola): Puma sin cola captado en bosques nubosos de Costa Rica. (BENJAMIN LUKE/Environmental Photography Award/Cortesía)

El Premio de Fotografía Medioambiental reconoce fotografías que abordan la protección ambiental y se organiza en cinco categorías: Océano, Bosques, Regiones Polares, Humanidad vs. Naturaleza y Changemakers.

En su edición 2026, el certamen seleccionó 36 imágenes finalistas y otorgó premios a los ganadores de cada categoría, además de un premio del público y otro de estudiantes. La iniciativa, creada en 2021, busca visibilizar la conservación del planeta mediante fotografía y se acompaña de exposiciones internacionales y publicaciones.