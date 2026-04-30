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Tres imágenes captadas en Costa Rica fueron reconocidas en premios internacionales de fotografía ambiental 2026

Las imágenes vinculadas con el país destacan en las categorías de Océano y Bosques

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Por Jailine González Gómez

Una imagen captada en el océano Pacífico y dos fotografías tomadas en suelos costarricenses figuran entre las destacadas del Environmental Photography Award 2026 (Premio de Fotografía Medioambiental 2026), organizado por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco.








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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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