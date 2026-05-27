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Tras más de un año de espera, Netflix revela la fecha de estreno de los últimos episodios de ‘Cien años de soledad’

Macondo regresará a Netflix con nuevos episodios que mostrarán la caída definitiva de los Buendía y el cierre de una de las producciones más ambiciosas de Latinoamérica

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Por Silvia Ureña Corrales
Cien años de soledad, serie de Netflix, con Aureliano Buendía adulto interpretado por Claudio Cataño
Netflix lanzará el cierre de ‘Cien años de soledad’ en agosto con nuevos episodios sobre la decadencia de Macondo. (Netflix)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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