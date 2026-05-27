Tras más de un año de espera, Netflix revela la fecha de estreno de los últimos episodios de ‘Cien años de soledad’

Netflix lanzará el cierre de ‘Cien años de soledad’ en agosto con nuevos episodios sobre la decadencia de Macondo.

Netflix confirmó que la segunda parte de la serie Cien años de soledad llegará el próximo 5 de agosto con siete episodios que profundizarán en la decadencia de Macondo y en las nuevas generaciones de la familia Buendía. La producción concluirá el 26 de agosto con un episodio especial que funcionará como el desenlace definitivo de la adaptación audiovisual de la obra de Gabriel García Márquez.

La plataforma informó que esta nueva etapa mostrará los acontecimientos posteriores al armisticio liderado por el coronel Aureliano Buendía. La historia abordará la transformación de Macondo tras la llegada del progreso y el avance de la compañía bananera, hechos que acelerarán la ruina del pueblo y el cumplimiento de la maldición de la familia.

La segunda parte estará conformada por siete capítulos. Laura Mora dirigió los episodios uno, dos, cinco y seis, mientras que Carlos Moreno estuvo a cargo de los episodios tres, cuatro y siete.

Netflix también anunció un episodio especial denominado Gran Final, dirigido por Laura Mora. Según explicó la directora, la producción elevó su propuesta estética, narrativa y sonora para ofrecer un cierre con un enfoque más cinematográfico.

Por su parte, Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Latinoamérica en Netflix, indicó que durante el proceso creativo concluyeron que el desenlace de la novela requería un formato especial que representara la magnitud de la obra literaria.

La serie fue filmada íntegramente en Colombia y en español. Las locaciones incluyeron los departamentos de Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

La producción cuenta con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, además del respaldo de la familia de Gabriel García Márquez. El proyecto fue desarrollado por la productora Dynamo y reunió a cientos de artistas y técnicos latinoamericanos.

Netflix detalló que la historia de esta segunda parte incluirá la llegada de Fernanda del Carpio a Macondo y el impacto de la expansión ferroviaria impulsada por José Arcadio Segundo. Estos acontecimientos conectarán al pueblo con el resto del mundo y marcarán el inicio de su decadencia.

La producción audiovisual recibió el incentivo colombiano CINA, un beneficio tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales realizados en el país.