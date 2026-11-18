Tras 13 años de espera, 'GTA VI' llega a PlayStation 5 y Xbox Series con una nueva historia criminal ambientada en Vice City, una ciudad inspirada en Miami. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)

Tras 13 años de espera, los primeros jugadores ya se metieron en el mundo de Grand Theft Auto (GTA VI), el videojuego más caro jamás creado y con mejores notas en la historia de esta industria.

La nueva entrega de la saga de gánsteres, para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series, está disponible a partir de medianoche del jueves hora de Costa Rica, pero ya llegó a Nueva Zelanda y Australia.

“Ya me detuvieron. ¡No aguanté mucho!”, bromeó Luke Starik, un fan neozelandés pocos minutos después de iniciar su primera partida.

En Europa y en Estados Unidos, algunos jugadores recurrieron a trucos técnicos, configurando su consola como si estuviera en Nueva Zelanda, para poder acceder antes de la hora de su país.

Poco después de su lanzamiento, el juego registró una nota media de 99 sobre 100, según el centenar de críticas de la prensa especializada recopiladas en la web de reseñas Metacritic. Algo nunca visto hasta ahora.

“A la altura”

Según el medio estadounidense Forbes, se trata del “universo de videojuego más impresionante jamás creado”, y la web especializada The Verge afirma que “logra lo imposible: estar a la altura del entusiasmo que suscita”.

Aunque la propuesta de base del juego —encarnar a un personaje que evoluciona en un universo 3D donde todo está permitido— apenas cambió en comparación a la anterior entrega, GTA VI se presenta como el título más espectacular y ambicioso jamás producido por el estudio estadounidense Rockstar Games y, probablemente, en el sector.

La modelización de los personajes es especialmente realista, al igual que la animación de sus movimientos. El entorno en el que se desenvuelve el jugador también es muy detallado, ya sea en una bulliciosa ciudad o en una zona pantanosa llena de cocodrilos, pudo constatar un periodista de AFP.

Aunque Rockstar Games aún no comunicó las cifras de las reservas del videojuego, el sitio especializado Sensor Tower estimó que ya superan los 15 millones de unidades vendidas.

Estas ventas generaron más de $1.500 millones, incluso antes de su lanzamiento, frente a un costo de desarrollo estimado entre $1.000 millones y $1.500 millones, según los analistas.

Para la firma de análisis británica Omdia, las ventas de GTA VI podrían alcanzar los $3.200 millones de aquí a finales de año.

Con ocho años de desarrollo y un presupuesto estimado de entre $1.000 millones y $1.500 millones, GTA VI representa la apuesta más ambiciosa de Rockstar Games. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)

La “Taylor Swift del videojuego”

“Ningún concierto ni ningún estreno de cine generó jamás tantos ingresos, lo que lo convierte en un caso aparte dentro de la industria del entretenimiento”, recalca Joost van Dreunen, profesor en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.

“Es el equivalente a Taylor Swift en el mundo del videojuego”, añade este especialista.

Desde enormes campañas publicitarias en las principales capitales del mundo hasta adelantos en Netflix, la firma estadounidense Take-Two Interactive, la casa matriz de Rockstar, desplegó una colosal estrategia de marketing para imponer su título como un producto cultural de masas, el cual va más allá de las fronteras del videojuego.

“El alcance de este juego es tal que desviará temporalmente a usuarios de otros servicios de entretenimiento”, estima James McWhirter, especialista en Omdia.

Muchos fans ya se reservaron el jueves para poder jugar. Según la plataforma RH Remote, se registró un aumento mundial del 32% en el número de días libres solicitados para el 19 de noviembre.

GTA VI, más realista y más impactante que sus predecesores, sigue las aventuras de una pareja al estilo Bonnie y Clyde que intenta sobrevivir en Vice City, una emulación de Miami.

Una pareja de protagonistas al estilo Bonnie y Clyde encabeza la nueva entrega de Rockstar Games, que apuesta por personajes y escenarios más realistas. (SEBASTIAN ELIAS UTH/Ritzau Scanpix via AFP)

Polémicas

Incluso antes de su lanzamiento, el juego obtuvo el martes ocho nominaciones a los Game Awards, la ceremonia estadounidense que premiará el 10 de diciembre los mejores videojuegos del año.

Para Rockstar, que en 2026 cuenta con una docena de estudios en todo el mundo y más de 4.700 empleados, el desarrollo de esta entrega, en la que pasó ocho años, no fue fácil.

Además de ser víctima de varias filtraciones y la difusión de videos robados del juego, la empresa tuvo que aplazar en dos ocasiones su lanzamiento para poder finalizarlo.

La serie suele ser criticada por promocionar la violencia e incitar a comportamientos delictivos, así como por su misoginia en la escasa representación de las mujeres.

“Es una saga conocida por llevar siempre las cosas al extremo cuando se trata de representar la violencia, así que no espero ver una gran polémica”, explica Paolo Ruffino, profesor especialista digital en el King’s College de Londres.

¿Cuándo se puede jugar en Costa Rica?

En Costa Rica, quienes tengan su cuenta de PlayStation o Xbox configurada en la tienda local podrán jugar GTA VI a partir de las 12 a. m. de este jueves 19 de noviembre. No obstante, los usuarios con cuentas vinculadas a la tienda de Estados Unidos tendrán acceso una hora antes, desde las 11:00 p. m. de este miércoles 18.