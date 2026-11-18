Después de años de espera, los seguidores de Grand Theft Auto (GTA 6) están a pocas horas de uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos.

En Costa Rica, para quienes tengan su cuenta de PlayStation o Xbox configurada en la tienda digital local, GTA 6 estará disponible a partir de las 12 a. m. (medianoche) de este jueves 19 de noviembre.

Sin embargo, los jugadores que utilizan una cuenta vinculada a la tienda de Estados Unidos podrían acceder desde las 11 p. m. de este miércoles 18 de noviembre.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por el momento, no hay una fecha confirmada para su llegada a computadoras.

Los jugadores que reservaron la versión digital también tuvieron la posibilidad de realizar la precarga, para sí tener el título descargado antes de su estreno. El videojuego requiere aproximadamente 212 GB de espacio de almacenamiento, por lo que es importante revisar que la consola tenga suficiente capacidad.

Los protagonistas del 'GTA 6' son Lucía Caminos y Jason Duval. (Rockstar Games)

¿De qué trata GTA 6?

La nueva entrega de la franquicia de Rockstar Games llevará a los jugadores hasta Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, Estados Unidos.

La historia tendrá como protagonistas a Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja involucrada en el mundo criminal que deberá enfrentarse a diferentes situaciones mientras recorre este territorio de mundo abierto.

Con este lanzamiento, Rockstar Games dará continuidad a una de las sagas más reconocidas de la industria de los videojuegos.