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Netflix presentó el tráiler de ‘Grand Theft Auto VI’, el videojuego más esperado del año: esto es lo que trae la nueva entrega

El video muestra detalles de la trama que envolverá a dos criminales con secuencias típicas de la saga: persecuciones, tiroteos y peleas

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Por AFP y Jessica Rojas Ch.

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Grand Theft Auto VI
'Grand Theft Auto VI' se estrenará el 19 de noviembre. (AFP)







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Grand Theft Auto VI
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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