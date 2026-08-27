Netflix presentó el tráiler de ‘Grand Theft Auto VI’, el videojuego más esperado del año: esto es lo que trae la nueva entrega

Después de varias filtraciones y especulaciones, este jueves 27 de agosto Netflix publicó el avance de Grand Theft Auto VI (GTA 6), la nueva entrega del afamado videojuego que, según la agencia AFP, es el más esperado del 2026.

El video que publicó el gigante del streaming dura poco más de 26 minutos y se lanzó horas antes de que esté disponible de forma gratuita en YouTube, este jueves, a partir de las 7 p. m. (hora de Costa Rica).

El adelanto en Netflix fue estrenado por el estudio estadounidense Rockstar Games, el cual mostró algo de la trama a la que se enfrentan los protagonistas: dos criminales que se ven envueltos en secuencias típicas del juego como persecuciones en carro, peleas y tiroteos.

El Comercio de Perú explicó que el material presenta a Jason y Lucía y cómo se desenvuelven en la dinámica del mundo abierto de Leonida, inspirado en el estado de Florida, Estados Unidos.

“Las imágenes muestran al jugador asumiendo los roles de Jason y Lucia, los dos miembros del dúo, en la misma escena de acción o en su vida cotidiana en casa”, agregó AFP.

Rockstar Games y Netflix se aliaron para estrenar en 'streaming' el adelanto de 'Grand Theft Auto VI'. (AFP)

Que el tráiler se publique en streaming es algo poco común, pero Rockstar y Netflix ya habían trabajado juntos cuando la plataforma ofreció a sus suscriptores versiones móviles de tres entregas anteriores de la saga, entre 2024 y 2025.

GTA 6 se estrenará el 19 de noviembre para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La sexta entrega de esta saga emblemática ha sido esperada con impaciencia por jugadores de todo el mundo durante más de 13 años, desde el lanzamiento de GTA 5, el segundo juego más vendido en la historia de la industria.