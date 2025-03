Transitarte 2025: cuando San José tiene cara de ‘Bienvenidos’ y no de ‘sálvese quien pueda’

¿Por qué San José no puede ser de quienes la caminan?. O más bien, ¿por qué hay que caminar la ciudad por obligación y a la carrera?. Estas son dudas que quedan luego de saborear las mieles de una ciudad que abraza y se puede caminar en calma, gracias al Transitarte 2025.

Y no, no es que el smog se vaya a otra parte, pero en definitiva se respira otro aire en el ambiente. Da igual si se trata de familias, mascotas, parejas o algún sonto; es notable que la presencia de la mayoría es muy diferente a la histeria colectiva que ataca de lunes a viernes.

Parece casi una mentira echar la vista por los alrededores de los parques Nacional, Morazán y España y notar que nadie corre para que no lo deje el bus. Sentir en la mirada de los demás que, aunque siempre hay que tener precaución, es más importante presenciar el momento que cuidarse las espaldas de un inminente robo.

Probablemente, a Carmen Lyra le llenaría el corazón ver que ahí, frente a la Escuela Maternal que fundó hace un siglo para niños de escasos recursos, los pequeños juegan y borran la hostilidad que impera en San José. Qué diría aquella soñadora si viera la calle frente a la Biblioteca Nacional convertida en un gran patio de juegos.

Pero no es necesario soñar con las respuestas de la escritora, que nunca vendrán, porque la alegría de la gente y la capital que florece hablan por ella y lo dejan claro: San José puede y debe ser más seguido cuna del arte, la cultura y el ocio. La gente merece estar en la ciudad josefina porque sí, y no únicamente porque sus calles estén en medio de su casa y su trabajo.

San José con otros ojos

Cimarrona Los Güilas fue una de las agrupaciones que deleitó con su música en el Parque Morazán. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A eso de la 1:30 p. m., el DJ COLME se encontraba en la tarima del Parque Nacional ofreciendo un set de música electrónica para unas pocas personas. Pero aunque su público era reducido, destacaba un hombre rubio y alto con cara de extranjero, que se pegó, bajo el sol, la bailada de su vida.

Se trataba del médico alemán Johannes Neumann, quien vino por primera vez a Costa Rica hace 15 años y ya lleva más 3 años radicado en el país, donde trabaja para la ONG Osa Ecology. Él, de hecho, estaba esperando que salieran a escena sus amigos de la banda Maf é Tula, pero mientras tanto, gozó como nadie de la música electrónica.

Neumann contó que este ya es su tercer festival de música que disfruta en San José en un mes y asegura que la capital tiene, como todo lugar, sus cosas malas, pero que también se pueden tener experiencias memorables.

“Mucha gente dice que San José es fea, pero hay muchos lugares muy lindos también, que tal vez a veces están un poco escondiditos o se ven solo en momentos especiales. Pero la verdad es que desde que llegué he visto los lados más chivas de San José. Aquí se puede pasar bien bonito, la verdad”, comentó el doctor, de 34 años.

Johannes Neumann disfrutó del Transitarte 2025 y bailó con todas sus energías en el Parque Nacional. En la foto posa junto a su amiga Mar. (Juan Pablo Sanabria/Juan Pablo Sanabria)

Además, aclaró que es normal perderle el gusto a la ciudad por la que se transita a diario, pues a él le pasó lo mismo en Alemania. Considera que la rutina y los aspectos negativos hacen que uno mismo se prive de las cosas lindas que hay por hacer.

“Yo siempre pretendo en mi vida salir a hacer las cosas bonitas también y no solo frustrarme por el tráfico. También busco hacer algo y tal vez ayudar a limpiar un poco las playas, o aquí las calles, para que los ríos no sean tan sucios. Hay que involucrarse. Por ejemplo, ¿cuánta gente no trabaja aquí? Todo el mundo poniendo su esfuerzo, su tiempo para que los demás puedan vivir un momento bonito. Entonces, hay que aprovechar los momentos y pasarla bien”, concluyó Neumann.

Johannes tenía mucha verdad en sus palabras, al afirmar que sí es posible transformar los espacios en lo que se anhela. Para ver a San José con otros ojos no hace falta ser turista, y así lo demostraron las cientos de personas que hicieron de las calles josefinas la pasarela de su disfrute.

Porque no solo en los cuentos las calabazas se convierten en carruajes y las nubes en algodón de azúcar. La magia está en todo aquel que, a pesar de los horrores del mundo, conserva en sus alforjas raciones de asombro con las que alimentar sus ilusiones.

Disfrutar, soñar y también reflexionar

'Las futbolistas' fue una de las obras que se presentó en la plazoleta del Tribunal Supremo de Elecciones. (Juan Pablo Sanabria/Juan Pablo Sanabria)

De este modo, aquellos edificios que son como grandes señores gruñones pueden de repente vestirse de niños y salir a jugar. Fue así que la plazoleta del Tribunal Supremo de Elecciones, edificio con serio rostro de cédula y papeletas, se convirtió en un teatro al aire libre.

Y allí, decenas de menores y adultos se reunieron a cautivarse con los espectáculos. Uno de estos fue Las futbolistas, una obra de teatro que desató aplausos, risas y que dejó a más de uno dándole vueltas a la consciencia con el poderoso mensaje que transmite.

El show narra la historia de un grupo de mujeres del pueblo ficticio de Saté, una zona llena de riqueza natural a la que llega una transnacional con deseos de arrasar con todo. Estas mujeres deciden retar a un partido de fútbol al equipo más fuerte de la liga (aliado con la empresa), para así vencerlos y con su victoria incitar al pueblo a defender lo que es suyo.

“El fútbol normalmente tiene una connotación negativa, como con antivalores un poco. Pero ¿qué tal que utilizáramos el fútbol, algo que es tan importante para los latinos, como un medio de denuncia? Eso es lo que hace Saté, usar el fútbol como un medio de denuncia para hablar de este tema”, explicó Julián Valverde, uno de los miembros del elenco.

Karina Hidalgo y su hija Sofía disfrutaron del Transitarte 2025. (Juan Pablo Sanabria/Juan Pablo Sanabria)

La obra también aborda temas de género, pues a las jugadoras no quieren permitirles practicar el deporte y tienen que vestirse de hombres para hacerlo. Al final, descubren que son mujeres, pero logran continuar el partido (en el que hay que imaginarse el balón) y ganarlo.

“Es muy importante el mensaje de cuidar el agua, de que los pueblos están siendo marginados para robar su oro y riquezas naturales. Entonces también es un llamado a la conciencia”, comentó Karina Hidalgo, quien disfrutó del montaje junto a su hija Sofía.

Después de Las jugadoras, se presentó un grupo de ballet y la programación seguía en este y otros recintos. Al cierre de esta crónica sabatina todavía faltaban varias horas de disfrute, y aún las tarimas del Morazán y Nacional aguardaban a grupos como Amarillo Cian y Magenta y La tererema.

Tan solo unas horas de la mañana y otras de la tarde de este 29 de marzo, bastaron para llenarse a más no poder de arte y cultura. También fueron suficientes para salir convencido de que San José es mucho mejor cuando tiene cara de “¡Bienvenidos!” y no de “¡Sálvese quien pueda!”.