Tragedia golpea a actor Tommy Lee Jones en Año Nuevo: hallan muerta a su hija en famoso hotel

Tommy Lee Jones asistió a algunos eventos públicos en compañía de su hija Victoria Jones, quien fue hallada muerta este 1.° de enero. En la foto, posan en el Festival Internacional de Cine de Tokyo 2017.

La muerte golpea a Tommy Lee Jones, estrella de Hombres de negro, y su familia, luego de que su hija fuera hallada sin vida. Victoria Jones, nombre de la mujer fallecida, tenía tan solo 34 años cuando las autoridades la encontraron sin signos vitales este 1.° de enero.

El trágico deceso de Jones fue informado por medios estadounidenses como TMZ y People. De acuerdo con estas informaciones, la mujer fue hallada en el famoso hotel Fairmont, ubicado en San Francisco, la madrugada del jueves.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco informó que las unidades de ese cuerpo acudieron al lujoso hotel a las 2:52 a. m. hora local, tras haber sido informados de que se había producido una emergencia médica.

Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar.

TMZ señala que toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación.

No obstante, un médico forense también llegó al lugar y realizó una investigación preliminar. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles.

Victoria era hija de Tommy Lee Jones, de 79, y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

Tuvo un breve paso por el cine, debutando como actriz en Hombres de Negro II (2002), cuando aún era adolescente.

Posteriormente, apareció en One Tree Hill (2003) y en Los tres entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa.