Tragedia golpea a actor Tommy Lee Jones en Año Nuevo: hallan muerta a su hija en famoso hotel

Autoridades atendieron una llamada de emergencia la madrugada de este jueves 1.° de enero y encontraron sin vida a la mujer, en California, Estados Unidos

Por El Nacional/ Venezuela/ GDA y Juan Pablo Sanabria
Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones asistió a algunos eventos públicos en compañía de su hija Victoria Jones, quien fue hallada muerta este 1.° de enero. En la foto, posan en el Festival Internacional de Cine de Tokyo 2017. (AFP)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

