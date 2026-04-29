Tom Hardy se alejaría de Hollywood por años tras revelar fuerte deterioro físico

Tom Hardy alista una pausa prolongada en su carrera por salud y familia tras años de exigencia en la industria cinematográfica.

El actor británico Tom Hardy, reconocido por sus papeles en Mad Max y Venom, se prepararía para una pausa prolongada en su carrera. Según informó el diario Daily Mail, el intérprete podría alejarse durante varios años de las grandes producciones.

La decisión responde a un deseo personal de descanso. Fuentes citadas por el medio indicaron que el actor, de 48 años, busca reducir su ritmo laboral tras un periodo de alta exigencia.

Hace cerca de un año, Hardy detalló su estado físico en una entrevista con la revista Esquire. En ese momento, describió que su cuerpo mostraba múltiples afectaciones. Enumeró dos cirugías de rodilla. También mencionó una hernia de disco en la espalda.

El actor agregó problemas en el nervio ciático. Además, señaló que padece fascitis plantar. A esa lista sumó una distensión en un tendón de la cadera. En ese contexto, manifestó que sentía un deterioro general y que no esperaba mejoría.

Pese a ese panorama, Hardy mantiene su interés en el jiu-jitsu, disciplina que practica de forma regular. En su momento dejó claro que no planeaba abandonar ese deporte.

Otro factor que influye en la pausa es su familia. Hardy está casado con la actriz Charlotte Riley, de 44 años. Ambos se conocieron durante el rodaje de una película en 2009. La pareja tiene dos hijos. El actor también es padre de un joven de 17 años, fruto de una relación anterior con Rachael Speed.

De acuerdo con fuentes cercanas, la agenda del actor ha sido intensa durante años. Indicaron que su esposa casi no comparte tiempo con él debido a sus compromisos laborales.

La pausa iniciaría pronto. Hardy finalizó recientemente el rodaje de la segunda temporada de la serie Tierra de Máfia.

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