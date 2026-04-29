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Tom Hardy se alejaría de Hollywood por años tras revelar fuerte deterioro físico

El actor británico enfrenta múltiples problemas de salud y analiza un retiro temporal tras años de intensa actividad en el cine

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Por O Globo / Brasil / GDA
Tom Hardy alista una pausa prolongada en su carrera por salud y familia tras años de exigencia en la industria cinematográfica. (Sony Pictures)







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O Globo

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