‘Todavía no quiero irme’: muere joven influencer y días antes dejó mensaje que hoy estremece al mundo

La joven influencer Jade Kops también publicó una biografía y abrió una fundación.

Una joven influencer falleció tras luchar cinco años con una extraña enfermedad, dejando un legado de lucha y esperanza en redes sociales, así como una estremecedora última carta que causa gran conmoción en el mundo.

Se trata de la neerlandesa Jade Kops, quien murió este viernes 24 de abril, tras una larga batalla contra el rabdomiosarcoma, un tipo raro de cáncer que afecta el tejido muscular.

La muerte de la joven de 19 años fue confirmada por su familia a través de un mensaje publicado en redes sociales.

“Profundamente tristes e increíblemente orgullosos de nuestra valiente hija y hermana, queremos informar que Jade falleció esta mañana a las 5:50 am, en nuestra presencia”, reza el comunicado.

Conocida por compartir abiertamente su rutina desde que fue diagnosticada a los 14 años, Jade construyó una comunidad desde 2021.

En una de sus últimas publicaciones, realizada unas dos semanas antes de su muerte, la joven expresó su deseo de seguir viviendo, a pesar del avance de la enfermedad.

“Me acercas a la muerte un día más, pero todavía no quiero irme”, escribió, refiriéndose al tumor. “Todavía quiero estar aquí. Así que, por favor, ve despacio. Dame tiempo”, agregó.

Compromiso y legado

Jade Kops padecía rabdomiosarcoma, un raro cáncer que afecta los tejidos musculares. (Instagram)

A lo largo de su tratamiento, Jade transformó su experiencia personal en una movilización de gran impacto. En los últimos cinco años, recaudó cerca de dos millones de euros para el Centro Princesa Máxima, un referente en investigación sobre cáncer infantil.

Junto a sus padres, también fundó la Fundación Jade Uitwaaimomenten, dedicada a ofrecer paseos y momentos de alivio a familias afectadas por la enfermedad.

En 2024, la joven fue reconocida oficialmente por su labor y recibió una distinción real, siendo nombrada Miembro de la Orden de Orange-Nassau, convirtiéndose en la persona más joven en recibir tal honor.

Además, el año pasado Jade lanzó su autobiografía Forever Young: My Life with Cancer (Para siempre joven: Mi vida con el cáncer), que se convirtió en un éxito de ventas y amplió aún más el alcance de su historia.

En setiembre de 2024, los médicos informaron que ya no había más opciones de tratamiento disponibles. Desde entonces, la influencer comenzó a compartir reflexiones sobre la finitud y la continuidad de su lucha, incluso ante el pronóstico.

Se programó una despedida pública, en forma de guardia de honor, que tendrá lugar en Naaldwijk, Países Bajos, el próximo viernes 1.º de mayo.