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‘Todavía no quiero irme’: muere joven influencer y días antes dejó mensaje que hoy estremece al mundo

La joven creadora de contenido falleció a los 19 años

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Por O Globo / Brasil / GDA y Juan Pablo Sanabria
Jade Kops
La joven influencer Jade Kops también publicó una biografía y abrió una fundación. (Instagram)







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O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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