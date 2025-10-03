Tito Fuentes, de Molotov, mostró la cicatriz que le dejó una de las 11 cirugías que sufrió tras años de adicciones

Tito Fuentes, de Molotov, ha sido sometido a 11 cirugías en su rostro para arreglar los daños que han dejado varios años de adicciones.

Luego de 11 operaciones y un coma inducido, el guitarrista mexicano Tito Fuentes, estrella de Molotov, hizo un llamado de atención a sus seguidores para narrarles lo mal que la pasó por causa de sus adicciones y problemas de salud mental.

En una publicación en Instagram, el artista mostró una fotografía de cómo quedó su rostro después de la primera cirugía a la que se sometió.

La imagen muestra una gran cicatriz que le abarca la nariz y llega hasta debajo de su ojo izquierdo.

“Al final, es una consecuencia de mis actos. Llevo 30 años haciendo lo que se me da la gana, sin cuidarme, ni física ni emocionalmente, entonces caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”, había contado Tito en una entrevista que concedió a la revista Playboy México, después de salir de rehabilitación.

LEA MÁS: Tito Fuentes de Molotov: 11 cirugías, un coma inducido y la revelación de sus adicciones

En la publicación de la foto con la cicatriz, Tito escribió: “En realidad estas heridas vienen de algo que no pude controlar lo que sentía, lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil no ver o no hablar: ‘¿Cómo te sientes, cómo estás?’”.

En el mensaje hizo un llamado importante sobre la atención de la salud mental: “Gente, si están solos, pueden hablar conmigo”, dijo.

Agregó que, como en la foto, así también se ven las heridas del corazón. “Cuide su mente, cuide su corazón; cuidar su cuerpo nada más es cuestión de atención y ponerse una chinga”, finalizó.

¿Qué le pasó a Tito Fuentes, de Molotov?

A mediados de marzo de este 2025, el guitarrista Tito Fuentes, figura icónica de la banda Molotov, encendió las alarmas de sus seguidores al anunciar que estaba en rehabilitación y que, además, se sometería a una cirugía en su rostro. Estos motivos, dijo, lo llevaron a separarse de la banda y a no tocar en conciertos.

Tito Fuentes, guitarrista de Molotov, mostró las secuelas que le han dejado las 11 operaciones a las que se ha tenido que someter luego de muchos años de adicciones. (Facebook/Instagram)

Tito aseguró que fueron el rock and roll y el descuido de su persona los que lo llevaron a una situación límite, a tal grado que, en su proceso de recuperación, ha sido sometido a 11 cirugías.

Desde que se alejó de la banda, Tito se ha enfrentado a rehabilitación, médicos, operaciones y terapias, que lo han ayudado en su recuperación.

“Me hice una perforación en la cara, en mucha destrucción, (...) busqué lastimarme”, dijo.

Esta situación lo ha llevado a enfrentar efectos colaterales, como el coma inducido al que fue sometido en una de sus cirugías. Fue ahí que cayó en la cuenta de que no debía dejar solo las sustancias tóxicas, sino frenar su consumo excesivo de azúcar, la cual también ya ha dejado por completo.

“Decidí frenar, cuidarme y dejarlo todo a un lado, dejar la banda, dejar la música. Volveré 100%. Molotov, al final, es parte de mi vida, los conozco antes que a mi familia”, destacó en la conversación con Playboy.

En marzo, Fuentes había comentado que los excesos en su vida le habían traído “consecuencias brutales, psíquicas y fisiológicas”, así como la separación de su pareja y otras situaciones dolorosas.

A esto se sumó que el año pasado confesó que padece rizartrosis en ambas manos, una degeneración del cartílago articular que provoca fuertes dolores y requiere tratamiento para aliviarlos.

En su caso, la enfermedad se desarrolló tras más de tres décadas de tocar la guitarra, debido al constante movimiento de las manos y la repetición de movimientos con la plumilla y las cuerdas.