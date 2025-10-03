Viva

Tito Fuentes, de Molotov, mostró la cicatriz que le dejó una de las 11 cirugías que sufrió tras años de adicciones

El guitarrista ha hablado abiertamente sobre las drogas, la rehabilitación y sus problemas de salud mental

Por Jessica Rojas Ch.
Tito Fuentes de Molotov: ‘Estoy en rehabilitación’ y será operado del rostro
Tito Fuentes, de Molotov, ha sido sometido a 11 cirugías en su rostro para arreglar los daños que han dejado varios años de adicciones. (Archivo)







