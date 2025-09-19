Tim Burton y Monica Bellucci terminaron su noviazgo

El director Tim Burton y la actriz Monica Bellucci mantuvieron su relación sentimental en bajo perfil.

Después de casi tres años de relación, el director de cine Tim Burton y la actriz Monica Bellucci confirmaron su separación.

“Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse”, reza el comunicado, según El País, de España. La información es corta y directa, reflejando lo que ha sido su relación durante este tiempo: discreta.

Sobre el romance de los artistas, Infobae recopiló que se hizo público en febrero del 2023, cuando el director estadounidense y la actriz fueron captados juntos en un paseo por París.

Aunque mantuvieron su noviazgo en un bajo perfil, meses después de ese comentado paseo, Bellucci confirmó la relación en una entrevista con Elle France.

El País agregó que durante la grabación de Beetlejuice 2, filme en el que Bellucci interpretó a Delores, tuvieron un reencuentro, después de haberse conocido muchos años atrás.

La última aparición de Burton y Bellucci como pareja fue el 14 de junio, durante la realización del Festival de Cine de Taormina.