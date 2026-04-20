Viva

Tigre salta al público tras caída de red en circo de Rusia y genera momentos de tensión: vea los videos

El colapso de una estructura dejó sin protección al público durante una función con tigres en Rostov-on-Don

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un tigre escapó hacia el público en un circo ruso tras fallar una red. No hubo heridos y el animal fue recapturado.
Un tigre escapó hacia el público en un circo ruso tras fallar una red. No hubo heridos y el animal fue recapturado. (@MyLordBebo/Captura de X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTigresRusiaCirco
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.