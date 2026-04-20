Un tigre escapó hacia el público en un circo ruso tras fallar una red. No hubo heridos y el animal fue recapturado.

La caída de una red de protección provocó un incidente en un circo en Rusia. Un tigre saltó hacia el público durante una función. El hecho ocurrió en el Circo Dovgaluk, en Rostov-on-Don.

El accidente se dio cuando una estructura metálica que sostenía la red colapsó. La barrera que separaba a los animales de los asistentes desapareció. En ese momento, los tigres mostraron signos de sobresalto.

Uno de los felinos logró apoyarse en la estructura caída. Luego saltó hacia la zona donde estaban los espectadores. La escena generó pánico inicial entre varias personas.

Algunas personas gritaron y corrieron. Otras familias permanecieron en sus asientos. Evitaron moverse para no alterar al animal. Adultos mantuvieron a niños cerca para impedir reacciones impulsivas.

Americans would have trampled each other to GTFOH.



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La organización del circo dio instrucciones inmediatas. Solicitó a los asistentes no correr. Indicó que permanecieran en sus lugares para reducir el estrés del tigre.

El incidente no dejó personas heridas. El equipo del circo logró controlar la situación. El animal fue llevado a los bastidores. Sin embargo, el tigre escapó nuevamente y luego fue recapturado en la calle.

El hecho aumentó la presión contra los espectáculos con animales salvajes en Rusia. Esta práctica ya está prohibida en países como Brasil.

El director del circo, Nikolai Dovgaluk, explicó que el entrenador colocó una correa al tigre. Luego lo condujo de regreso sin incidentes en ese momento. También reconoció que existió riesgo para el público, aunque afirmó que no hubo pánico generalizado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.