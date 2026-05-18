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Tigre escapa de recinto privado en Alemania, hiere a adulto mayor y termina abatido por la policía

El felino recorrió unos 300 metros tras el ataque. Autoridades investigan cómo salió del recinto privado

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Por O Globo / Brasil / GDA
En esta fotografía tomada el 23 de enero de 2015, la entrenadora alemana Carmen Zander (derecha) posa junto a un tigre durante el Festival Internacional de Circo en Massy. La Ciudad de París se comprometió el 13 de diciembre de 2017 a convertirse en una ciudad libre de animales salvajes en circos, sin establecer un plazo específico y trasladando al Estado la responsabilidad de una prohibición. La decisión fue unánime y los grupos ecologistas la calificaron como un "pequeño avance". (Foto: BERTRAND GUAY / AFP)
Un operativo con agentes armados terminó con la muerte de un tigre que escapó tras herir a un adulto mayor en Alemania. (BERTRAND GUAY/AFP)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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