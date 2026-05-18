Tigre escapa de recinto privado en Alemania, hiere a adulto mayor y termina abatido por la policía

Un operativo con agentes armados terminó con la muerte de un tigre que escapó tras herir a un adulto mayor en Alemania.

Un tigre adulto escapó de un recinto privado en Schkeuditz, en las afueras de Leipzig, Alemania, atacó a un hombre de 73 años y murió tras una intervención policial de emergencia que movilizó a decenas de agentes armados.

El incidente ocurrió este domingo 17 de mayo. La víctima, identificada como un voluntario autorizado para permanecer en el sitio, sufrió heridas y recibió traslado de emergencia a un hospital.

Según informó la policía alemana, el ataque ocurrió cerca de la 1 p. m. El adulto mayor estaba dentro del recinto y colaboraba en tareas de manejo del animal. En ese momento, el tigre lo atacó y luego escapó del área.

Las autoridades indicaron que el felino recorrió cerca de 300 metros hasta un complejo de jardines comunitarios cercano a un parque industrial donde permanecían los animales.

La policía localizó al tigre cerca de una zona ajardinada del complejo. Los agentes lo cercaron y utilizaron armas largas para neutralizar el riesgo.

El animal murió por disparos durante el operativo.

El episodio se desarrolló en menos de 30 minutos. Sin embargo, causó preocupación entre vecinos y personas que se encontraban en el sector.

Las autoridades descartaron nuevos riesgos para la población. También señalaron que ningún otro animal escapó del lugar.

Además, equipos utilizaron drones para sobrevolar la zona y verificar si otros animales cercanos, incluidos caballos, presentaban afectaciones. Hasta ahora, las autoridades no reportaron más personas heridas.

Cuestionamientos previos sobre el recinto

El tigre pertenecía a la entrenadora Carmen Zander, conocida como la “Reina de los Tigres”. Ella mantiene cerca de diez tigres en un complejo industrial.

Desde hace varios años, Zander enfrentó cuestionamientos por presuntas condiciones inadecuadas para mantener a los animales.

Desde 2022, las autoridades le prohibieron exhibir comercialmente a los felinos. Además, recibió solicitudes para ampliar los recintos y ajustarlos a condiciones similares a las de zoológicos.

Este año nacieron seis cachorros en el lugar. Zander describió esos nacimientos como accidentes.

La entrenadora también indicó anteriormente que mantenía a los animales por razones económicas. Según explicó, destinaba alrededor de 4.500 euros mensuales para alimentación.

Organizaciones y autoridades exigen medidas

La organización defensora de animales PETA retomó las críticas después del ataque.

La bióloga Yvonne Würz señaló que la situación representaba una forma de explotación y cuestionó las condiciones en las que permanecían los felinos.

Por otra parte, el alcalde de Schkeuditz, Rayk Bergner, pidió medidas inmediatas y solicitó la salida de los tigres del recinto.

La policía investiga cómo ocurrió la fuga del animal y analiza posibles acciones judiciales relacionadas con el caso.

Las autoridades locales también evalúan el futuro de los demás tigres que permanecen en el sitio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.