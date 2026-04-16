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¿Tiene frascos de café vacíos? Tres ideas simples los convierten en decoración útil y sostenible

Tres ideas prácticas para reutilizar frascos de café vacíos en casa. Conozca cómo convertirlos en organizadores, lámparas o floreros y reducir residuos

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Por El Universal / México / GDA
Reutilizar frascos de café permite crear objetos útiles y decorativos. Estas tres ideas aprovechan el vidrio y reducen el impacto ambiental.
Reutilizar frascos de café permite crear objetos útiles y decorativos. Estas tres ideas aprovechan el vidrio y reducen el impacto ambiental. (Canva stock/Stoica Adrian's Images / Getty Images Signature)







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