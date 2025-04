Tiene 100 años y va al gimnasio todos los días: empezó en el ejercicio a los 93, luego de una seria operación

Casi siempre al pensar en una abuelita llega la imagen de una mujer de bordón o andadora que se dedica a tejer... pero también hay algunas que visten de ropa deportiva y sudan la gota gorda con las mancuernas. Así como Iñaxi Lasa, una creadora de contenido de 100 años, que llama la atención de cualquiera, pues va todos los días al gimnasio.

La mujer española entrena dos horas diarias y comenzó a ejercitarse desde los 93 años, para mantener su salud tras ser operada por degeneración macular y glaucoma. Además de esto, se ha roto la cadera dos veces, tiene artrosis y sus problemas de visión suelen interferir en su día a día.

Iñaxi Lasa, mujer de 100 años que va todos los días al gimnasio

Durante una emisión del programa de entretenimiento español Hoy en día, su hijo Ignacio reveló que todo empezó cuando una cuidadora le obsequió un bono para el gimnasio. Desde entonces, la mujer centenaria va a ejercitarse todos los días, incluidos los sábados y domingos.

En diálogo con la revista Women’s Health, su hijo se refirió a las dificultades que enfrentó su madre al inicio.

“Al principio fue más complicado porque ninguno teníamos mucha idea de ejercicios de fuerza, ninguno habíamos pisado un gimnasio nunca. Por eso al principio tuvimos primero un entrenador y luego otra entrenadora, para que nos enseñara”, dijo.

“Después de un tiempo lo dejamos. Al final ya habíamos aprendido a hacerlo y más o menos sabíamos cómo hacer los ejercicios de fuerza para evitar la sarcopenia y mantener la masa muscular. Andar está bien, pero también hay que trabajar la fuerza aunque sea con 100 años”, agregó.

Además de esto, contó que otras personas en el gimnasio suelen ayudarlos a corregir las técnicas para evitar lesiones y realizar correctamente los ejercicios. En los videos que publica en sus redes sociales se puede ver cómo es su rutina de entrenamiento y las máquinas que utiliza para ejercitarse. Entre estas se encuentra el remo, mancuernas, discos y muchas otras.

Así fue la vida de Iñaki Lasa

Durante su vida, Iñaxi Lasa ha trabajado en actividades agrícolas y de crianza de animales. (Instagram/Instagram)

En conversación con Women’s Health, la vasca compartió detalles sobre su vida y reveló que siempre estuvo ligada al campo. “Cuando era joven no había deporte, era el deporte de subsistir. Todos los trabajos eran físicos y solo trabajando ya hacías deporte. Subsistir en sí ya era un deporte” reflexionó.

Además, en diálogo con La Vanguardia, contó que siempre le ha gustado estar fuera de su casa. Normalmente, ha trabajado en el jardín de su hogar cultivando vegetales y también cuidando de animales.

“No tengo dolores de nada, aunque a veces, si camino mucho, me duelen las piernas y he perdido bastante visión, por lo que no puedo leer. En realidad, más que esperar a los 100 años, he llegado a ellos, ya que siempre he tenido una vida muy activa. No pensé que viviría tanto, pero estoy muy bien”, confesó.

Por otro lado, en un video de TikTok, habló sobre su mentalidad e inspiración detrás de su rutina de entrenamiento: “Prefiero ser la más viejita del ‘gym’, antes que la más joven del asilo”.