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Tiene 100 años, sigue al volante y revela la frase que guía su vida: ‘La clave de la vida es que te quieran’

La empresaria argentina se volvió viral por conducir a los 100 años y mantener una rutina laboral activa todos los días

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Por La Nación / Argentina / GDA
Marta Beatriz Echaul mantiene su empresa de transporte activa y asegura que el cariño de las personas es el mayor secreto de vida.
Marta Beatriz Echaul mantiene su empresa de transporte activa y asegura que el cariño de las personas es el mayor secreto de vida. (IG/@abuelamarta1925/Captura)







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