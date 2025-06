‘This is Michael’, el tributo al Rey del pop, regresa a Costa Rica y su protagonista revela sorpresas

'This is Michael' regresa con lo mejor del Rel del pop a Costa Rica

No se trata solo de copiar, sino de encarnar y Lenny Jay, uno de los imitadores más famosos de Michael Jackson, lo tiene claro. Por eso su homenaje emociona, sorprende y pone los pelos de punta donde sea que se presente.

Por al menos 30 años, Jay ha perfeccionado sus pasos de baile, voz y gestos para regalarle a miles de personas la posibilidad de vivir lo más cercano a un encuentro con Michael Jackson.

Su show This Is Michael es precisamente eso: un espectáculo cargado de nostalgia, música, color y baile que promete ser inolvidable. Con esta propuesta, Lenny regresa a suelo tico para reencontrarse con una audiencia que, desde hace décadas, se ha declarado fanática de la música del Rey del pop.

Con más de 30 años imitando a Michael Jackson, Lenny Jay ha perfeccionado cada detalle: el canto, el baile y hasta el icónico guante blanco. El artista presentará 'This is Michael' en el Melico Salazar. (Cortesía Interamericana de Producciones/Cortesía)

En una breve entrevista, La Nación conversó con Lenny sobre los retos de interpretar a una figura tan icónica y sus expectativas al reencontrarse con el público costarricense:

-¿Cuál es el reto más grande de interpretar a un ícono como Michael Jackson?

-Interpretar a Michael nunca va a ser fácil. Hay muchos detalles que hay que cuidar: el baile, el canto, el maquillaje, su figura, el cabello, los vestuarios… todos son icónicos. Si te falta algo, no está completo. Imaginá hacer Billie Jean sin el guante o sin el sombrero. No estaría bien. Entonces sí, hay una complejidad en todo esto que va mucho más allá de cantar bien.

-En cuanto a su visita a Costa Rica, ¿qué expectativas tiene? ¿Está emocionado por volver?

-Sí claro. Costa Rica fue uno de los shows más emocionantes que hicimos. Me regaló un momento que nunca voy a olvidar: después de Billie Jean, un niño se subió al escenario, me dio un abrazo y me dijo “I love you, Michael”, llorando de la emoción. Fue muy puro y verdadero. Nunca me voy a olvidar de eso.

-¿Y para esta nueva visita, hay sorpresas en el show que los ticos puedan esperar?

-Sí, en comparación con el show del 2023, hay cambios. Vamos a hacer canciones que no hicimos en aquella oportunidad.

-A pesar de los años que lleva perfeccionando al personaje, ¿Hay alguna canción de Michael que todavía le cueste interpretar?

-Creo que no. Conozco todas las canciones de Michael. No hay una que no haya escuchado o probado cantar. Pero sí es cierto que todas son difíciles y requieren mucho estudio. Eso sí: una vez que estudio y me acostumbro, me salen naturalmente.

-¿Ha sentido el cariño del público tico en redes sociales antes del show?

-Sí, muchas personas me han escrito por redes, en Instagram y Facebook, con mucha emoción. Saber que hay tantos fans esperando el show me motiva muchísimo. Me dan esas ganas de llegar y dar lo mejor.

-Sé que ha tenido cercanía con personas que formaron parte del entorno de Michael, ¿alguna vez ha pensado qué opinaría él de su show?

-¿Sabes que nunca lo pensé? He conocido a personas que trabajaron con él y también a su hermana, para quien tuve el honor de cantar. Ella me dijo cosas muy lindas.

“También familiares suyos han estado presentes en shows. Pero no, nunca me puse a pensar qué opinaría Michael. Tal vez eso me ayuda a quitarme la presión”.

-¿Tiene algún ritual antes de subirse al escenario?

-Sí, siempre hago calentamiento de voz y de cuerpo. Al menos dos horas antes trato de no hablar, de estar en silencio, concentrado. Repaso todo el show en mi cabeza. Es una forma de estar tranquilo cuando subo al escenario. Es mi ritual.

-¿Hay alguna canción que quiera dedicarle al público costarricense en esta visita?

-Hay sorpresas, en el setlist, hay sorpresas que la otra vez no hicimos en Costa Rica. Entonces me gustaría dedicar a estas canciones nuevas que el público va a disfrutar ahí en Costa Rica, pero no voy a decir el nombre. Hay que ir al show para escucharlas.

El sábado 28 y domingo 29 de junio, el teatro Melico Salazar será testigo de un espectáculo lleno de nostalgia, música y sorpresas para los fans gracias a la presentación del show 'This is Michael', un tributo a Michael Jackson. (Cortesía Interamericana de Producciones/Cortesía)

Todo sobre ‘This is Michael’ en Costa Rica

This Is Michael, el espectáculo homenaje al Rey del pop, regresa a Costa Rica el sábado 28 y domingo 29 de junio. El recital se presentará en el teatro Melico Salazar, en San José.

Protagonizado por Lenny Jay, el show promete una experiencia cargada de nostalgia, música y energía.

Con el apoyo de Interamericana de Producciones, el artista brasileño presentará un espectáculo multisensorial, acompañado de su banda y cuerpo de baile, en una puesta en escena que revive los conciertos de Michael Jackson.

Las funciones serán el sábado a las 7 p. m. y el domingo a las 5 p. m. Las entradas están a la venta en eticket.cr.