‘The Apothecary Diaries’ llegará al cine: todos los detalles de la película y la tercera temporada del anime

Maomao (de verde) es la protagonista de la historia de 'The Apothecary Diaries', famoso anime que estrenará película y nueva temporada.

Poco tiempo después del final de la segunda temporada de The Apothecary Diaries, el 4 de julio del 2025, los fanáticos de este anime recibieron una grata noticia, al conocerse que se estrenará la tercera parte de esta producción japonesa.

Pero las buenas nuevas no se quedaron ahí, pues además de la continuación de la serie está en desarrollo una película.

A continuación, le dejamos los detalles sobre la tercera temporada y la nueva película del exitoso anime.

Lo que se sabe de la tercera temporada de ‘The Apothecary Diaries’

Desde que la serie de novelas ligeras de Natsu Hyuga y Touko Shino fue adaptada al anime, rápidamente se convirtió en un rotundo éxito, por lo que se confirmó una tercera entrega.

Fecha de lanzamiento

Esta producción lanzó un tráiler especial en el que confirma que la nueva tanda de episodios de The Apothecary Diaries 3 llegará a partir del otoño del próximo año.

¿En cuántas partes se dividirá?

La tercera temporada de The Apothecary Diaries se dividirá en dos partes, informó TOHO Animation. La primera comenzará a emitirse en octubre del 2026, y la segunda – tras una breve pausa – en abril del 2027.

La tercera temporada de 'The Apothecary Diaries' se estrenará en dos partes. (Prime Video)

¿De qué tratará?

No se tienen muchos detalles de lo que pasará con Maomao; sin embargo, el anuncio sugiere algo muy importante: a la protagonista le llegó la hora de regresar al mundo exterior. Por lo tanto, la joven pronto dejará el palacio al que fue obligada a vivir desde el inicio del anime.

Las dos primeras temporadas se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Crunchyroll.

‘The Apothecary Diaries’ llega al cine

El anime The Apothecary Diaries también llega a la pantalla grande. Su nueva película se estrenará en Japón en otoño del 2026, específicamente en octubre.

Aún no se ha revelado el título del filme. Tampoco se sabe quiénes son los miembros del equipo que estará a cargo de hacerlo realidad.

Aunque es fácil pensar que la historia iba a guiarse con las novelas ligeras o el manga, su trama será completamente nueva y original. Estará a cargo del guionista original de la serie, Natsu Hyuga.