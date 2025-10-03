Terror, música y cultura: así se vive el primer fin de semana de octubre en Costa Rica

El mes de octubre arranca con un aire especial. Las calles, los centros comerciales y los escenarios del país se tiñen de misterio, color y emoción. El espíritu de Halloween comienza a sentirse con fuerza en experiencias que desafían a los más valientes, mientras que la música, la danza y el teatro se expanden hacia distintos rincones de Costa Rica.

Este primer fin de semana reúne propuestas para quienes buscan un buen susto, para los amantes del arte que vibran con espectáculos de gran calidad y para las familias que desean divertirse con tradición y fantasía.

LEA MÁS: Eladio Carrión hará vibrar el Parque Viva este viernes: esto es todo lo que debe saber

El Callejón del Terror regresa a Oxígeno

El suspenso se apodera de Oxígeno con la sexta edición del Callejón del Terror 2025, la atracción que ya es un clásico de la temporada. Esta propuesta ofrece un recorrido inmersivo, con pasajes estrechos y efectos sensoriales que ponen a prueba incluso a los más valientes. Seis salas temáticas interconectadas sorprenden con giros inesperados en cada esquina.

La producción, dirigida por el artista plástico Allan Pérez, incluye a más de 15 personas entre actores, maquillistas y técnicos que dan vida a este espacio de adrenalina pura.

La experiencia está abierta al público, con una recomendación especial para mayores de 12 años en compañía de un adulto. El recorrido es accesible para personas con discapacidad, incluyendo quienes utilizan silla de ruedas.

Callejón del Terror en Oxígeno está disponible durante todo octubre, en el segundo nivel de Oxígeno. (Cortesía/Cortesía)

Octubre Encantado en Parque Diversiones

La tradición y la fantasía se encuentran en el Octubre Encantado de Parque Diversiones, que durante todos los fines de semana de este mes propone un ambiente familiar con actividades llenas de música, color y misterio.

Talleres interactivos, shows de magia, pintacaritas, inflables y mascaradas se combinan con presentaciones artísticas y espectáculos inspirados en la época.

El parque ha preparado un espectáculo especial de Thriller, al estilo de Michael Jackson, además de personajes de las Leyendas de Pueblo que convierten cada rincón en un escenario perfecto para fotos y diversión.

La propuesta busca que niños, jóvenes y adultos participen juntos en un entorno seguro y accesible, donde la creatividad y las tradiciones costarricenses se integran con el encanto de Halloween.

Octubre Encantado en Parque Diversiones: fines de semana de octubre, con talleres, shows de magia y presentaciones artísticas. (Cortesía)

La Sinfónica Metropolitana se une al rock

No todo es misterio y espantos en este fin de semana. La música toma fuerza con un espectáculo único:, pues la Sinfónica Metropolitana (MET) presenta un show que une la potencia del rock con la majestuosidad de lo sinfónico.

Más de 30 músicos estarán en escena, acompañados por las voces de Pedro Capmany, David Nick, Adri Calvo y Julián Valverde. El repertorio incluye himnos de Queen, Journey, The Beatles, Bon Jovi, Nirvana y Europe, en una cita ideal para revivir clásicos que marcaron generaciones.

El concierto se realizará este sábado 4 de octubre a las 7 p. m., con la promesa de una noche inolvidable en la que el rock sonará con la fuerza de una orquesta completa.

Sinfónica Metropolitana se unirá a varias voces del rock nacional. (Instagram/Instagram)

El Festival Nacional de las Artes llega a Limón

El arte se expande hacia el Caribe con el Festival Nacional de las Artes 2025, que este fin de semana recorre Siquirres, Matina, Talamanca y Limón. Durante cuatro días, la región vivirá una fiesta cultural con teatro, danza, música, cine y talleres gratuitos.

El festival también representa un motor para la economía local, al generar espacios de encuentro donde artistas nacionales proyectan su talento. Escenarios como la Playa Los Baños, en Limón, serán testigos de conciertos sinfónicos, calipso, salsa, teatro y cine al aire libre.

El programa incluye la presentación de la obra La Nica, en Matina, un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, en Limón, y un esperado cierre con el artista Toledo. La diversidad de géneros y propuestas convierte a este festival en una de las citas culturales más importantes del año.

El Festival Nacional de las Artes 2025 se realizará este fin de semana hasta el 5 de octubre en Siquirres, Matina, Talamanca y Limón. (Cortesía /Cortesía)

Estas son otras actividades del fin de semana:

— Pinocchio y el show de marionetas bailarinas: Sábado 4 de octubre, a las 6 p. m., en el Gimnasio de la Escuela Eugenio Corrales Bianchini, Paraíso. Musical con más de 130 estudiantes de la Escuela Municipal de Música de Paraíso. Entradas ¢2.500 en la secretaría de la escuela o al WhatsApp 8941-8901.

— Taller de galletas embrujadas en Paseo Metrópoli: Domingo 5 de octubre, a las 4 p. m., en la plazoleta principal del centro comercial. Actividad gratuita para niños.

— Concierto Rock y Pop Orquestal: Una Fusión de Generaciones: Domingo 5 de octubre, a las 5 p. m., en el Teatro Eugene O’Neill, CCCN. Presenta la Academia de Música Morazán con arreglos orquestales de clásicos del rock y la balada.

— Aroma & Sabor en Paseo de las Flores: Sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 2 a 6 p. m., en Heredia. Talleres, charlas y competencia de barismo. Actividad gratuita.

— Segundo Festival de Teatro por la Paz: Del 4 al 6 de octubre en el Centro Cívico por la Paz, Heredia. Teatro, danza, música y talleres matutinos. Participan más de 200 artistas. Actividad gratuita.

'La Granja de Zenón: Búsqueda del Tesoro' se presentarán este sábado 4 y domingo 5 de octubre. (Cortesía/Cortesía)

— La Granja de Zenón: La Búsqueda del Tesoro: Sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 10 a. m. y 2 p. m., en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Entradas ¢20.000 (Planta Baja) y ¢15.000 (Planta Alta) en boleteria.museocr.org.

— Festival Barveño: Domingo 5 de octubre, de 9 a. m. a 4 p. m., en el Museo de Cultura Popular de Barva, Heredia. Talleres, feria artesanal y gastronómica, cimarrona y actividades recreativas. Actividad gratuita.

— Oktoberfest Costa Rica 2025: Del 4 al 5 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal, Belén. Música, gastronomía bávara y más de 150 estilos de cerveza. Entradas en OktoberCR.com.

— Voces y Guitarras para Víctor Jara: Domingo 5 de octubre, a las 4:30 p. m., en la UNED de Cartago. Concierto del colectivo NEWEN y proyección de documentales. Entrada gratuita.

— Concierto de la Banda Nacional de Alajuela y Banda A del SINEM San Carlos: Sábado 4 de octubre, a las 7 p. m., en el Hotel El Tucano, San Carlos. Entrada libre.

— Tertulia Musical ‘El Calypso en Puerto Limón’: Viernes 3 de octubre, de 2 a 3 p. m., en la Biblioteca Nacional. A cargo de Carlos Saavedra. Entrada gratuita.

Si desea dar a conocer eventos culturales en su comunidad, como conciertos, obras de teatro, entre otros, que puedan formar parte de nuestra Agenda Cultural, envíe la información al correo: viva@nacion.com