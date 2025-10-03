Viva

Terror, música y cultura: así se vive el primer fin de semana de octubre en Costa Rica

El país se llena de suspenso, magia, rock y arte con actividades para todos los gustos: de un callejón del terror a un festival nacional en el Caribe

Por Fiorella Montoya

El mes de octubre arranca con un aire especial. Las calles, los centros comerciales y los escenarios del país se tiñen de misterio, color y emoción. El espíritu de Halloween comienza a sentirse con fuerza en experiencias que desafían a los más valientes, mientras que la música, la danza y el teatro se expanden hacia distintos rincones de Costa Rica.








