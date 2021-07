Yahaira Piña refrescará edición matutina de canal 7

La frescura y la simpatía de la periodista Yahaira Piña estarán presentes en la edición matutina de Telenoticias a partir de este lunes 23 de enero. Tras ocho meses trabajando como reportera para el noticiero, la herediana fue la elegida para suplir el puesto que dejó el viernes 20 de enero Ginnés Rodríguez.

Presentar un noticiero es terreno conocido para Piña, quien durante más de año y medio fue el rostro de Noticias Hoy en canal 9, donde también fungió como reportera desde 2011 y hasta el cierre del espacio a finales del 2015.

La periodista volverá a presentar un noticiero a partir de este lunes 23 de enero. | YAHAIRA PIÑA PARA LN

Además de periodista, la golfiteña de nacimiento se formó como Administradora de empresas, mas “la espinita” por la comunicación la hizo convertirse en comunicadora hace cinco años.

Yahaira (quien prefirió no revelar qué edad tiene) continuará laborando como reportera para la edición matutina que también presentará junto a Natalia Suárez (ahora coordinadora de esa edición).

La periodista, apasionada por los temas de corte humano y social conversó con Viva acerca de esta nueva experiencia profesional.

¿La sorprendió esta propuesta? ¿Estuvo trabajando para llegar a ser presentadora?

Con solo la oportunidad de entrar al canal como periodista ya estaba muy contenta, si se daba la oportunidad de presentar yo feliz; estaba tranquila, yo nunca mencioné nada. Como había tenido la experiencia como presentadora me gustó, uno siempre tiene ese deseo.

Tomé la propuesta feliz y muy agradecida, que los jefes confíen en mí, es algo invaluable. Esto es un compromiso para hacer las cosas de la mejor forma posible, es una responsabilidad muy grande con el público.

¿Cómo asume este desafío?

Este es un reto muy lindo, es ver cómo se concreta el sueño de estar en un medio tan importante. En este momento mi mayor sentimiento es el agradecimiento e ilusión. Deseo hacer un trabajo que agrade.

Creo firmemente en que todo tiene su tiempo perfecto: esto se dio en el momento en el que tiene que ser, toqué varias veces las puertas del canal. Siempre quise estar en el 7.

¿Cuál será su principal aporte en la edición matutina?

Siempre tratar de ofrecer notas frescas que impacten, que representen una ayuda y la posibilidad de que algunas personas puedan tener mejor calidad ante situaciones que estén pasando. Mi compromiso será hacer un trabajo respetuoso y con excelencia. Es un poco incómodo hablar de uno mismo, pero hay que personas que me han dado realimentación y dicen que soy cálida y humana, me considero como una presentadora muy positiva, siempre trato de ver las cosas buenas y positivas, tal vez eso sea lo que refleje.

¿Cuál será el mayor reto de sustituir a Ginnés?

El trabajo de Ginnés ha sido sumamente importante, ella ha sido una figura que ha realizado una labor excepcional, me hubiera gustado compartir más tiempo con ella. Me gusta aprender del equipo en general, aprender de todos y ponerme al servicio de todos es un reto grande. Siento que con mucho esfuerzo y trabajo no voy a sustituirla, sino trataré de ganarme el cariño y, sobre todo, el respeto de la gente. Voy a iniciar de cero, sustituirla es imposible porque ella deja un vacío muy grande.

En días feriados Yahaira tuvo la oportunidad de presentar junto a Ginnés Yahaira Piña para LN

¿Qué quiere transmitirles a los televidentes?

Quiero hacer un trabajo con mucha responsabilidad y optimismo; nunca está de más transmitir positivismo. A pesar de lo que se esté presentando en el país siempre hay cosas que valen la pena, esas ganas de seguir adelante es lo que yo quisiera transmitir. Quiero que en mí vean a alguien en quien puedan confiar.

¿Con cuál característica considera la van a poder identificar?

Siento que ser positiva, las personas que me conocen saben que soy una persona llena de entusiasmo, por ahí me pueden ubicar mejor.

Siempre ha mantenido un perfil bajo, ¿se ha enfocado en sobresalir mediante su trabajo?

Exactamente, esa ha sido mi forma de ver las cosas. La mejor carta de presentación de un profesional es su trabajo. Al final aunque estamos tan expuestos este es un trabajo como cualquier otro, lo importante es que la gente se sienta a gusto, siento que la prioridad es la noticia y no ser uno la noticia.

¿Qué podemos saber de su vida personal?

No estoy casada, ni tengo hijos. Estoy soltera disfrutando mucho, es una etapa bonita. Para estar en un medio se demanda tiempo y entrega, estoy bien así. Vivo en Heredia con mis papás.