–Nació de mi interés por no hacer otro show de humor político. Estoy muy orgulloso de ese trabajo que he hecho, pero quería cambiar. Me interesó mucho la demencia natural de las turbas, la manera en la que se comportan. Quizás tiene que ver con las redes sociales, pero parecemos estar viviendo demasiado en el GROUPTHINK (‘Pensamiento de grupo’, una expresión acuñada por el psicólogo Irving Janis en 1972 para describir el proceso por el cual un grupo puede tomar decisiones malas o irracionales): nos gusta encontrar gente que esté de acuerdo con nosotros y quedarnos ahí, y mantener una distancia de la gente con la que no estamos de acuerdo.