El momento de realizar listas con lo mejor de la década siempre es complicado. Más aún si la pregunta no es lo mejor, sino lo más importante. El resultado, tomando en cuenta dicho parámetro, es la lista que pueden ver abajo. Programas como Breaking Bad no entraron, pues solo tomé en cuenta series que iniciaron a partir del 2010, otros como Arrow o The Walking Dead, son parte no por calidad, sino por lo que iniciaron y su impacto cultural en el periodo.