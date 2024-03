‘Tu cara me suena’: ¿Por qué Teletica apostó por participantes desconocidos en el 2024?

Tu cara me suena (TCMS) ya anunció los nombres de los 10 participantes de su sétima temporada, y uno de los aspectos más destacados de esta edición es que la gran mayoría de ellos son talentos desconocidos para la audiencia masiva. Según la productora del programa, Vivian Peraza, esto tiene una razón de ser.

El programa de imitaciones de Teletica regresa a la pantalla el 7 de abril, a las 8 p. m. De los 10 nombres y rostros anunciados, los más familiares para la audiencia son los de los cantantes Elena Umaña y Jecsinior Jara, así como el del comediante y presentador Gustavo Gamboa. Los tres han estado vinculado en algún momento a otras producciones de Teletica Formatos.

'Tu cara me suena' anunció a sus 10 participantes; siete de ellos son poco conocidos para la mayoría de la audiencia. (Teletica para La Nación)

En el caso de la actriz Rosibel Carvajal y los cantantes Esthefany Peña (Niah), Alita Salazar, Jonathan Samuel, Gabriel Ramírez, Bryan Villalobos y Brian Cálar, tendrán una oportunidad de oro para posicionarse en el medio y ganarse el cariño de una audiencia multitudinaria.

Peraza dijo a este medio que para esta sétima entrega tuvieron un proceso de audiciones diferente al de las temporadas anteriores. Contó que se abrió un casting para músicos, cantantes, actores y comediantes. La producción envió la convocatoria a artistas de diferentes ámbitos y les pidió compartir la información con sus colegas. Todos los interesados enviaron un video y fue entonces cuando se hizo una preselección de 30 aspirantes.

En esta oportunidad, más que anteponer si los concursantes potenciales eran conocidos o no, se priorizó el potencial para la comedia, que junto a la imitación son las bases principales de Tu cara me suena, resaltó Peraza.

El siguiente paso fue reunirlos a todos en un casting para conocer mejor sus personalidades.

“Queríamos ver cómo actuaban entre ellos mismos y cuánto aportaban. De la preselección sacamos a los 10 que ya dimos a conocer. Hay que recordar que Tu cara me suena siempre ha sido un mix entre personas conocidas, que esta vez son Elena, Jecsinior y Gustavo, y otras no conocidas masivamente, pero sí en sus diferentes lugares: ahora tenemos a Alita, por ejemplo, que es muy conocida en Cartago (...)”, afirmó.

La productora enfatizó que, a lo largo de los años, este programa de imitaciones ha sido una plataforma para figuras que en su momento no eran tan conocidas, mencionando el caso de las cantantes María Fernanda León y Lady Agüero. Además, aseguró que no se trata de que en el medio costarricense se estén agotando las figuras conocidas dispuestas a participar en el espacio.

“Más allá de ser un programa de canto, es un programa de imitaciones. Eso nos da apertura. No es como Dancing with the Stars, que sí es necesario que todos los participantes sean conocidos”, aseveró.

La productora aseveró que TCMS es un formato que permite que nuevas figuras “se vayan haciendo un nombre”.

En su sétima temporada, 'Tu cara me suena' regresa a Teletica con nueva imagen.

Sorpresas en Tu cara me suena

Otra característica de esta nueva edición Tu cara me suena es que participarán 10 concursantes y no nueve, como en temporadas previas. La productora dice que “habrá sorpresas, de parte del nuevo talento, que las personas no se esperan”.

Mencionó que en esta oportunidad los 10 tendrán la misma plataforma “para brillar”, sin hacer una diferenciación entre los personajes más conocidos y los que no lo son tanto.

De nuevo elenco resaltó las fortalezas de todos para desarrollar imitaciones y tener buena interacción en el sillón (en el que se van sentando a lo largo del programa luego de sus shows). Asimismo, dijo que cada participante tendrá algo importante que aportar, aspecto fundamental en un programa que es visto por personas de todas las edades.

“Tenemos que tener un personaje que le guste a los niños y niñas; el que imite personajes modernos como Karol G y otro que imite a Frank Sinatra, por ejemplo. Tu cara me suena es un programa lleno de sensaciones donde se puede empezar con Las Chicas del Can, seguir con Rosalía y terminar con Édith Piaf. Esto permite que la familia se siente a verlo y entre todos se vayan dando contexto de los diferentes artistas”.

Vivian Peraza, productora de 'Tu cara me suena', aseguró que la comedia será unos de los fuertes en la nueva temporada del programa. (Rafael Murillo)

Un programa posicionado

Tras seis años en pantalla, el no tener que valerse de un elenco completamente famoso para atraer al público es una ventaja que tiene Tu cara me suena, afirmó la productora.

Vivian Peraza resaltó que en estas seis temporadas se han asegurado de mantener la calidad que exige la productora mundial Banijay, con quienes adquieren la franquicia del programa.

“Es una apuesta segura para el canal. Cuenta con un rating y un estudio de mercado que le respaldan. A la gente le gusta el producto. Como todos los años, estamos subiendo escalones. No queremos ofrecer lo mismo. Siempre salimos con variaciones”.

Con relación a las variaciones de esta sétima entrega, TCMS ya había anunciado un cambio de logo y de set; además de esto, Peraza comentó que contarán con más recursos de pantallas en escena para ofrecer “un estilo más moderno”, entre otras novedades.

La preparación

Los 10 participantes de Tu cara me suena ya se están preparando para el primer y segundo programa. A partir del 25 de marzo iniciarán sus reuniones con los profesores para mostrarles cómo han avanzado con los ensayos, que cada uno ha realizado en sus casas.

“Ellos van a recibir el coaching, pero en ese no les van a decir que canten de tal forma. No queremos formar cantantes ni actores. Por ejemplo, Silvia Baltodano les guiará en la parte de interpretación, se preocupará porque copien movimientos, mientras que Javier Acuña velará por los pasos de baile (...)”, afirmó.