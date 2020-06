“Es importante que la gente sepa que si hacemos esto es por llevar alegría al público que está en sus casas. Y no solo eso, sino también que el programa tiene parte social, que tiene una donación cada semana. Eso no se va a quitar. Es importante que la audiencia conozca que no queremos quitar la ayuda social y que nuestro programa trae las mejores intenciones”, explica Vivian Peraza, productora del show.