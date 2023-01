Toro deja desnudo a hombre en corridas de Pedregal: ‘Andaba tres pantalonetas’

Durante la corrida de toros de este viernes en Pedregal, en San Antonio de Belén, una situación llamó la atención tanto de las personas que estaban en el redondel como de los televidentes.

Uno de los toros de la noche dejó desnudo al improvisado conocido como “Coby”, quien aseguro andar tres pantalonetas puestas mientras correteaba en el redondel.

“¡Qué vergüenza! Agradecerle a Dios que no me pasó nada y mandarle un saludo a la casa, que ojalá no me hayan visto”, dijo entre risas el hombre.

El animal incrustó uno de sus cachos en la pantaloneta de Coby y lo mantuvo de “arriba a abajo” durante varios segundos.

“La verdad es que qué pantaloneta más dura”, mencionó el improvisado durante la entrevista con Multimedios.

Cuando el toro soltó al hombre, el resto de improvisados llegó a taparlo con las capotas para evitar que quedara más expuesto.