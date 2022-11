‘The Last of Us’: todo lo que se sabe sobre la producción estrella de HBO para el 2023

The Last of Us quiere hacer la diferencia: de las cientos de adaptaciones de videojuegos que se han tratado de acoplar al cine y la televisión, se espera que esta producción de HBO finalmente logre concretar el reto de cambiar de formato con éxito.

De la mano de Neil Druckmann, el creador original de esta historia, The Last of Us llegará a la pantalla chica el 15 de enero del próximo año.

Para la corporación estadounidense, The Last of Us es su caballo de guerra para, al menos, el primer semestre del 2023. Fiel a su filosofía de emitir cada domingo un capítulo de una serie de “pesos pesados”, HBO quiere consagrarse como el rey del streaming y el cable.

Pablo Pascal y Bella Ramsey, excompañeros de 'Game of Thrones', llegan juntos como protagonistas de 'The Last Of Us'. Foto: HBO

La primera entrega de 'The Last Of Us' se lanzó en el 2013 en PS3 y ha atravesado también la PS4 y la PS5. Su culto es enorme. Foto: HBO

La historia de The Last of Us se ubica en un mundo posapocalíptico debido a la explosión de un virus mortal nacido de un hongo llamado Cordyceps Unilateralis. El brote de este virus ocurre mediante la misma naturaleza, pues no fue algo creado en un laboratorio.

La pandemia explota y el mundo queda en trizas: hay mutantes en todo el planeta, pero aún quedan sobrevivientes dispersos por regiones, entre ellos Joel, el protagonista de la historia.

Para sobrevivir en esta triste realidad, Joel realiza encargos de contrabando junto a su amiga Tess, como forma de conseguir alimento. Ambos son asignados a una tarea que les pide el culto de los Fireflies, una organización de milicias rebeldes que busca la cura del virus.

La misión es concreta: Joel y Tess deben llevar a Ellie, huérfana de 14 años, fuera de los muros de la ciudad hasta el cuartel general de la organización ya mencionada.

Comparativa de fotogramas entre el videojuego y la producción para televisión. Foto: HBO

Pedro Pascal tiene un gran parecido físico con Joel, el protagonista de la primera entrega de 'The Last Of Us'. Foto: HBO

El problema con la misión es que, además de tener que cuidar de una niña, Joel y Tess tendrán que luchar en contra de los peligros en este mundo apocalíptico; grupos armados con cero tolerancia hacia cualquier sospechoso y un sinfín de mutantes.

Tras su lanzamiento en el 2013 para PlayStation 3 y una secuela en el 2020, The Last of Us es la saga de videojuegos más premiada en la historia. No es para menos: se trata de todo un hito técnico que cuenta con una profundidad narrativa incomparable.

Los chasqueadores son un tipo de mutantes que aparece en el universo de 'The Last Of Us'. En el videojuego solo pueden ser derribados con cuchillas y no con golpes. Foto: HBO

Hay cierta incertidumbre por cómo se desempeñará Ramsey como Ellie, personaje querido de la franquicia. Al menos físicamente, no hay un gran parecido. Foto: HBO

Este relato, que reflexiona sobre temas como el remordimiento, el existencialismo y las vidas arrebatadas, es además un híbrido entre cine y videojuego. Pocos títulos cuentan con la cantidad de cinemáticas (clips de video en que no hay interacción con el jugador) como The Last of Us las cuales son trazadas con un hiperrealismo en el que los personajes parecen actores de carne y hueso.

Parte de allí está el reto para HBO: ¿qué historia ofrecer que no sea una réplica de lo ya vivido en el juego? ¿Cómo compensar desde la televisión la ausencia de interacción que uno goza en el PlayStation?

El programa está protagonizado por los exmiembros del elenco de Game of Thrones, Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes encarnan a Joel y Ellie. El guion de la serie viene firmado por Craig Maizin de Chernobyl y dirigido por el propio Neil Druckmann, quien lanzó el juego desde la desarrolladora Naughty Dog.

Las expectativas son amplias, más aún sabiendo que el 15 de enero, fecha de estreno, es un domingo, lo cual coincide con la apuesta estelar de HBO.

The Last of Us entraría en el prime time de la cadena justo después de que finalice The White Lotus, serie que está actualmente en emisión. HBO tuvo un gran año gracias a House of the Dragon, por lo cual Ellie y Joel serían las nuevas estrellas para la cadena.

Aún se desconoce cuántas temporadas tendrá la serie, pero sí se ha aclarado que esta primera temporada tomará partida de los eventos vistos en la primera entrega del videojuego –no se toma inspiración de The Last of Us Parte 2–. No queda más que esperar que el calendario nos transporte hasta la fecha pactada.