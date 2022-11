‘The Crown’: Vea cómo ha cambiando el elenco de la serie a lo largo del tiempo

Más que nunca, ante el deceso de la Reina Isabel II, el mundo está atento a lo que pasa con The Crown, la exitosa serie de Netflix que ha retratado los vericuetos en torno a la corona británica.

Con el lanzamiento de su quinta temporada, este 9 de noviembre, es inevitable recordar cómo la serie ha establecido el paso del tiempo a través del cambio de sus intérpretes. A continuación, hacemos un breve repaso al respecto.

La Reina Isabel II

Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton componen la tríada de actrices que representan a la reina Isabel II. Foto: Netflix

La actriz Imelda Staunton, recordada por su rol como la estricta Dolores Umbridge en la saga Harry Potter, es quien tiene toda la atención para esta nueva temporada.

A la intérprete británica le corresponderá recrear el periodo en el que ocurrió el divorcio de Lady Di y el príncipe Carlos, así como la muerte de Diana, la de la Reina Madre y la de su hermana, la princesa Margarita.

Previamente fue Claire Foy quien interpretó a Isabel Mountbatten, quien pasa a convertirse en la Reina Isabel II debido a la inesperada muerte de su padre.

A Foy le tocó interpretar a la reina en la primera y segunda temporada, lo cual incluyó pasajes como la dimisión de Winston Churchill como primer ministro, así como cuando su hermana, la princesa Margarita, decide no casarse con Peter Townsend.

En la tercera temporada, Olivia Colman interpretó a la monarca durante el período entre 1964 y 1976, donde presenció sucesos como el proceso de descolonización de África y el Caribe, la victoria de Inglaterra en el Mundial de Fútbol de 1966 y la llegada del hombre a la Luna en 1969.

En la cuarta temporada, Colman también debió recrear momentos como la relación con la primera ministra Margaret Thatcher, además de la llegada de Diana a la familia real y su boda con Carlos.

Príncipe Felipe

Matt Smith, Tobias Menzies y Jonathan Pryce son los encargados de retratar al complejo príncipe Felipe de Edimburgo. Foto: Netfix

El actor británico Matt Smith, aclamado recientemente por encarnar a Daemon Targaryen en House of the Dragon, interpretó al Príncipe Felipe de Edimburgo en las dos primeras temporadas de la serie.

Allí dio vistazos sobre cómo era Felipe antes de la boda real y de todos los sacrificios que realizó para sumarse a la corona británica.

Para la tercera y cuarta temporada, fue relevado por Tobias Menzies, recordado por ser Edmure Tully en Game of Thrones. Menzies le dio vida a Felipe en su edad madura, entre los 40 y 60 años.

Para esta nueva temporada, quien asume el rol es el aclamado Jonathan Pryce, nominado al Óscar por encarnar al Papa Francisco en el filme Los dos Papas.

“Estoy entusiasmado de volver a trabajar con Netflix otra vez. La experiencia tan positiva que tuve rodando Los dos Papas me ha dado la confianza suficiente para abordar el abrumador reto que supone interpretar al príncipe Felipe”, expresó en las notas de producción de la serie.

El ahora rey Carlos III

Dominic West luce como Carlos, antes príncipe y ahora rey de Inglaterra. Su elección ha recibido críticas pues se considera que es "demasiado apuesto" para encarnar al actual monarca. Foto: Netflix

El actor Dominic West, referenciado por su maravilloso rol protagónico en el drama policiaco The Wire, fue el elegido para encarnar a Carlos de Inglaterra en su transición de príncipe a rey británico.

El intérprete ha revelado que, curiosamente, cuenta con la bendición del monarca para darle vida en la pantalla pues, según publicó el portal The Telegraph, antes de asumir el papel West presentó su renuncia como embajador de The Prince’s Trust, una organización benéfica fundada por el ahora rey para ayudar a jóvenes en problemática social.

Según contó West, pensó que su trabajo en la serie podría suponer un conflicto de intereses, pero al final su renuncia fue rechazada. “Haz lo que quieras, eres actor. Esto no tiene nada que ver con nosotros”, le dijeron a West por parte de la compañía de beneficencia.

Anteriormente, el actor que encarnó a Carlos en The Crown fue Josh O’Connor, intérprete más volcado a las producciones independientes como Only You y God’s Own Country.

Princesa Diana

Emma Corrin y Elizabeth Debicki han dado vida a la Princesa Diana en la serie de Netflix. Foto: Netflix

Elizabeth Debicki, desde su anuncio, ha sido catalogada como la “Diana” definitiva. En el 2020, tras su rol protagónico en el filme Tenet de Christopher Nolan, fue confirmada como la actriz elegida para encarnar a Lady Di.

Debicki relevará en el rol a Emma Corrin, quien interpretó con sutileza a Diana de Gales durante sus años de juventud.

En esta nueva temporada de The Crown, veremos a la princesa de Gales divorciarse del príncipe Carlos, ahora rey de Inglaterra. Su trágica muerte, ocurrida el 31 de agosto de 1997, se retratará en la sexta temporada.