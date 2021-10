‘The Beatles: Get Back’ , el tráiler que sorprende y conmueve a los fans con imágenes de su último show

Este miércoles los fanáticos de The Beatles recibieron una agradable dosis de entusiasmo y sorpresa al ver finalmente un generoso avance de la serie documental The Beatles: Get Back, que Peter Jackson estrenará en Disney + el 25 de noviembre.

El trailer emocionó a los fans porque muestra imágenes inéditas de la legendaria banda inglesa. En este primer vistazo se adelantó que la producción mostrará procesos de composición, amistad e incluso las luchas de los cuatro de Liverpool. También se conocerá más de la cercanía de los músicos e igualmente las fricciones de su relación.

. Una serie documental presentará inéditos momentos de The Beatles. Foto: AFP (JIJI PRESS/AFP)

A lo largo de casi cuatro minutos se aprecian momentos vividos en aquellos años a John Lenon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.

Según The Hollywood Reporter, las imágenes que aparecen en esta pequeña entrega fueron recopiladas de una grabación que realizó la banda en 1969 y del espectáculo final que tuvieron en vivo en Londres. En la producción se podrá descubrir todo lo que hubo detrás de esa presentación.

La serie documental podrá verse durante tres días a partir del 25 de noviembre.