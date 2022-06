‘Stranger Things 4′: ¿a qué hora estrenará Netflix este 1.° de julio los dos capítulos finales?

Stranger Things, una de las series favoritas de Netflix, estrenará, por fin, los dos capítulos finales de su cuarta y última temporada. En el caso de Costa Rica estos episodios podrán verse desde las primeras horas de este viernes 1.° de julio.

Como es sabido por todos los fans, esta última temporada se dividió en dos partes y aunque las despedidas suelen ser dolorosas, la pena de los fanáticos podría no ser tanta debido a que los episodios tendrán una larga duración.

Escena de 'Stranger Things' en la que Max es torturada por Vecna, pero sus amigos Lucas, Dustin y Steve la salvan. (Netflix/Courtesy of Netflix)

La serie de los hermanos Duffer podrá verse a partir de la 1 a. m., hora de Costa Rica, y los últimos capítulos son: Dad, que se extenderá por 1 hora y 25 minutos, mientras que el último episodio, que lleva el nombre de Piggback, será como estar viendo una película, pues tendrá una duración de 2 horas y 30 minutos.

La primera parte de la cuarta temporada llenó de emoción a los seguidores de Stranger Things, quienes a pocas horas del estreno del desenlace no dejan de hablar en redes sociales de la serie. Tanto fue así, que aún continúa resonando el tema de Kate Bush, Running Up That Hill, que apareció en la serie y obtuvo gran reconocimiento 37 años después de su lanzamiento.