Del mismo equipo creador de los dramas históricos The White Queen y The White Princess, la primera temporada de The Spanish Princess se estrenó en mayo de este año en Estados Unidos y cuenta la historia de Catalina de Aragón, la joven princesa española que llegó a ser reina consorte de Inglaterra por su matrimonio con Enrique VIII. Ambientada en la corte inglesa del siglo XVI, la serie muestra cómo Catalina y su séquito deben adaptarse a la vida en Londres, en medio de la hostilidad de quienes los ven como extranjeros, las intrigas de la monarquía y las disputas de poder entre Inglaterra y España.