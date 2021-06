“Por protocolos no podía estar con nadie, pues yo aún no me podía hacer la prueba porque luego salía un falso negativo. Estuvimos en cuarentena en mi casa. Me tuve que hacer todo yo misma, maquillarme y peinarme (el canal la contactó por Zoom con una maquillista para que la asesorara). Tenía que llegar a las 7 p. m., cuando empezaba el programa. Cuando me tocaba salir lo hacía y luego me devolvía al carro con mi papá. (...)”, cuenta.