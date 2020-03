La serie Sex and the City nos recordó el significado de la amistad incondicional, el glamour de la ciudad de Nueva York y la moda como una protagonista más en la historia de la década de los años 90. Si hablamos de Gossip Girl es imposible no llenarnos de nostalgia con la hermandad creada entre Serena van der Woodsen y Blair Waldorf, quienes, entre sus diferencias irreconciliables, siempre encontraron espacio para el apoyo y el entendimiento.