‘She Hulk’: la abogada más verde y sexy de Marvel llega a litigar a Disney+

Aunque se niegue a aceptarlo, Jennifer Walters ahora es una superheroína, tiene poderes sobrehumanos, mide dos metros de altura... y es verde. Ahora debe aprender a lidiar con todo eso al mismo tiempo.

A ella y a su primo Bruce Banner, mejor conocido como Hulk, ya no solo los une la sangre, pues luego de sufrir un grave accidente automovilístico juntos, la abogada no solo adquirió el color verde de su primo, sino que también obtuvo la fuerza y estatura característica del superhéroe. Y aunque ella reniegue de todo lo que le ha ocurrido, debe aprender a controlar sus poderes.

Pero ¿por qué se niega a ser poderosa y a ser She-Hulk?

“A diferencia de muchos superhéroes que eligen serlo, She-Hulk obtiene sus poderes por accidente y se resiste a ellos. Ella vio lo que le sucedió a su primo y cómo eso arruinó su vida personal de muchas maneras. Esta es realmente una historia cómica sobre la autoaceptación y el control de su narrativa”, explicó Kat Coiro, directora de She-Hulk.

Con el estreno de She-Hulk: Defensora de Héroes, este 18 de agosto, Disney+ da la bienvenida oficial a Jessica Walters como su nuevo personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Esta es una serie que revela la conexión que tiene la superheroína con el icónico Bruce Banner; una relación que no se había visto antes en las películas y series del estudio.

Jennifer es una abogada especialista en casos legales relacionados a temas sobrehumanos. Este es un trabajo agotador, el cual, a sus 30 años, debe balancear con su también complicada vida de soltera.

'She Hulk' presenta un episodio nuevo todos los jueves. (Disney+)

Tras adquirir sus poderes debe confiar en su famoso y poderoso primo Bruce, quien se encuentra llevando una vida tranquila y solitaria en México. Él es el único que la puede ayudar.

Para este personaje, Marvel trae de vuelta a Mark Ruffalo.

El trabajo del superhéroe es simple: enseñar a su prima a manejar sus poderes, los cuales están fuera de control y que la transforman en She-Hulk cada vez que siente ira o miedo. Él debe explicarle cuáles son sus responsabilidades e implicaciones al transformarse.

'She Hulk' es protagonizada por Tatiana Maslany, la actriz ganadora del Emmy. (Disney+)

“Él se convierte en su mentor no deseado. Ella no quiere tener nada que ver con lo que él está ofreciendo, pero no entiende el poder que se le ha dado o lo que va a significar para su vida. Él sabe que no es algo fácil de vivir, por lo que está tratando de prepararla lo mejor que puede. Tienen una gran relación y Bruce está emocionado de tener una persona que pueda relacionarse con él al nivel de Hulk”, cuenta Ruffalo a Disney.

La serie incluye otros personajes icónicos del Universo Cinematográfico de Marvel, tales como Tim Roth, en el papel de Emil Blonsky/Abominación; y Benedict Wong, como Wong.

She: Hulk es protagonizada por la actriz ganadora del Emmy Tatiana Maslany, quien se siente orgullosa de poder interpretar a este personaje en la nueva serie.

'She Hulk' mostrará la relación tan cercana que une a Bruce Banner y a Jennifer Walters (además de su color verde). (Disney+)

“Lo que más me atrajo del papel es cuán humana y lo poco heroica que ella es. Me atrajo el poco interés que tiene en perseguir todo eso”, afirmó en entrevista con The Guardian.

She-Hulk: Defensora de Héroes es dirigida por Kat Coiro y Anu Valia; mientras que Jessica Gao es la guionista principal. La serie estrena un capítulo nuevo todos los jueves.