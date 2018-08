Por último, mi querido Harvey Specter, y no por ello menos importante, solo me queda darte las gracias y lo hago no solo en mi nombre, sino también por esas personas a las que invité a conocerte y desde entonces tampoco se quieren ir de tu lado (todos saben muy bien quienes son). Quiero hacerlo porque gracias a ti he tenido las mejores citas; las más divertidas tardes de sábado con mi mamá; las más hilarantes conversaciones con esas amigas, que no importan el país en el que estén, eres punto de encuentro para nosotras. Lo hago, principalmente, por permitirme reconocerme en ti y en esa búsqueda constante de tener una mejor versión de mí misma cada día.