‘Scott Pilgrim despega’: Mira el alucinante tráiler de la nueva serie de anime de Netflix

Netflix ya estrenó el tráiler de Scott Pilgrim despega, su nueva serie de anime que trae de vuelta a Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead y a gran parte del elenco original de la película Scott Pilgrim vs. the World que se estrenó en el 2010 para retomar las voces de sus personajes.

Además, reveló que la fecha de estreno de la serie será el 17 de noviembre.

Los aficionados de Scott Pilgrim vs. the World volverán a escuchar: ¡We Are Sex Bomb-Omb!, uno de los llamados de batalla más icónicos y reconocibles entre los aficionados de la cultura geek.

El tráiler de la serie anime de Netflix que dura apenas un minuto fusiona los efectos propios de los videojuegos y el encanto del anime, todo ello con un estilo retro muy marcado.

Xataka de México, un sitio de contenido tecnológico, reveló el elenco de la serie:

Michael Cera como Scott Pilgrim

Mary Elizabeth Winstead como Ramona Flowers

Satya Bhabha como Matthew Patel

Kieran Culkin como Wallace Wells

Chris Evans como Lucas Lee

Anna Kendrick como Stacey Pilgrim

Brie Larson como Envy Adams

Alison Pill Kim como Pine

Aubrey Plaza como Julie Powers

Brandon Routh como Todd Ingram

Jason Schwartzman como Gideon Graves

Johnny Simmons como Young Neil

Mark Webber como Stephen Stills

Mae Whitman como Roxie

Ellen Wong como Knives Chau

Además, indicaron que no solamente el elenco principal retoma sus roles, sino que también se cuenta con la participación de Bryan Lee O’Malley, el creador del cómic, en calidad de guionista de la serie. Sumado a esto, Edgar Wright, el director de la película en el 2010, figura como productor ejecutivo.