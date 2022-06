Roque Ramírez hace a doña Merry en Catar, ¿cómo le ha ido en el conservador país?

A Roque Ramírez le advirtieron varias voces que Catar era un país conservador. Aún así, él nunca dudó en llevar a aquellas tierras del Medio Oriente a su icónico personaje doña Merry, una señora espontánea y divertida. El humorista costarricense viajó hasta el país árabe como parte del equipo que Repretel envió para dar cobertura a la previa del partido decisivo de repechaje de la Selección de Costa Rica.

Antes de continuar con la experiencia de Ramírez, hay que entender el nivel de conservadurismo de Catar y por qué consultamos a este humorista sobre su experiencia en aquella adinerada nación.

Contexto

En noviembre, Josh Cavallo, futbolista australiano abiertamente homosexual, había manifestado que le daría miedo jugar en Catar, un país donde la homosexualidad es penada hasta con tres años de cárcel.

“Leí algo sobre el tema en Catar, que decía que aplican la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí”, declaró en noviembre del 2021 el jugador en el podcast Guardian’s Today in Focus.

Luego de esta aseveración, CNN conversó con Nasser Al-Khater, presidente del comité de organización del Mundial 2022 que se celebrará en Catar, quien dijo que su país ha estado en escrutinio por ese tema pero que allí nadie estaba amenazado. Cuando se le consultó sobre la ilegalidad del homosexualismo en esa nación, él no ahondó demasiado.

“La noción de que la gente no se siente segura aquí no es cierta. Lo he dicho antes y lo repito, todos son bienvenidos aquí. Todos son bienvenidos aquí y todos se sentirán seguros aquí. Catar es un país tolerante. Es un país acogedor. Es un país hospitalario”, dijo a CNN.

Sin embargo, Al-Khater sí mencionó que Catar tiene un trato más estricto en cuanto a las manifestaciones públicas de afecto.

“Catar y la región son mucho más conservadores. Y esto es lo que les pedimos a los fanáticos que respeten. Y estamos seguros de que los fanáticos lo respetarán... Respetamos las diferentes culturas y esperamos que otras culturas respeten la nuestra”, agregó.

En el 2019, el informe Homofobia de Estado 2019 de la Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), indicaba que Catar es uno de los países en el que las personas pueden ser condenadas a muerte por mantener relaciones homosexuales, informó El País de España.

Doña Merry, el personaje de Roque Ramírez, ha caído en gracia en Catar. Aquí posa junto a un jeque y su esposa, quienes quedaron fascinados con su personaje. Foto: Roque Ramírez para LN

“La gracia de Dios”

Si bien el personaje de Roque Ramírez no es de una persona homosexual, lo cierto es que se trata de un hombre vistiéndose de mujer en un contexto donde esto no es usual. La curiosidad nació incluso en redes sociales, cuando el usuario de Twitter Gamborimbo reconocía la valentía del humorista tico. Otras personas interactuaban respaldando sus palabras.

La mañana de este 10 de junio, Ramírez y su personaje doña Merry, conversaron con Viva de la vivencia que han tenido en este viaje.

“Roque siempre dijo que íbamos a venir. El trabajo que hace Roque es de mucho respeto. No es invasivo. Tiene una forma especial de trabajar. Esa forma ha hecho que yo pueda acercarme de una buena manera a la gente”, dijo el personaje.

Ramírez comentó que “la gracia de Dios” le ha acompañado. La muestra de ello la vivió cuando un jeque y su esposa quedaron encantados al conocer a doña Merry. Incluso, ella le regaló uno de sus abanicos personalizados.

“Un jeque se impactó conmigo como personaje. La esposa estaba como loca. Yo le regalé un abanico que dice: ‘me muero de la calor’. Los chiquitos me saludaban y salían corriendo. Me ven como la nana. Digo que es gracia de Dios. Pienso, ¿qué hice para caerles bien a todos?”, comentó doña Merry, quien dice que la simpatía que causó fue tal, que el señor le dio su tarjeta para que lo buscara si llega a necesitar algo relacionado con seguros en Dubai.

Roque Ramírez comentó que, además de lo respetuosos de sus personajes, también ha jugado a su favor que él cuenta con acreditación por parte de la Fifa y que siempre que está haciendo alguno de sus trabajos está acompañado de cámaras, por lo que se sobreentiende que está laborando con sus pintorescas creaciones.

En el caso de doña Merry, ella utiliza un maquillaje natural y sobrio que le aporta seriedad, dijo. Durante esta cobertura, ella permanecerá con sus atuendos tradicionales, jamás tiene pensado utilizar hiyab o velo para asemejarse a las mujeres que lo llevan en Medio Oriente, pues entiende y respeta que lo hacen por religión y convicción.

Mauro Barquero, un costarricense que vive en los Países Bajos pero que por su trabajo visita constantemente Catar, está trabajando como corresponsal para Repretel. Él, quien conoce abiertamente la cultura del país sede del Mundial, se ha sorprendido con la buena acogida que ha tenido el personaje de doña Merry.

“Ella tiene una llegada a las personas que es muy gentil y responsable. A la hora de estar en el hotel en el que se hospedaba la Sele, el jeque llegó a hablarle, él estaba fascinado. Esto es porque ella se acerca responsable y educada. La gente entiende que si se llega con educación no habrá problema. Estoy sorprendido con la ética y profesionalismo con el que se ha trabajado el personaje de doña Merry, a la gente le ha encantado. Si Costa Rica pasa al Mundial, sé que ella será una sensación internacional”.

“Aquí lastimosamente notás como las mujeres son personas sumisas. Con el tema de la homosexualidad que mencioanas dicen abiertamente que se respetan, que pueden venir, pero que deben respetar la religión musulmana (evitando muestras de afecto)”, añadió Barquero, quien es fanático del deporte y vive una agradable experiencia como corresponsal.

Doña Merry junto al costarricense Mauro Barquero. Foto: Roque Ramírez para LN

Experiencia gratificante

Roque Ramírez también habló de la buena acogida que ha tenido su personaje Steven José Chanto, quien llegó a reportear y ya ha logrado algunas exclusivas, como informar cuando arribó la Selección de Costa Rica.

“Me ha ido bien, a la gente le gusta el trabajo. Se acercan y me piden fotos. Creo que uno nunca se prepara. Siempre tiene que estar listo y si tiene en su mente que hay grandes cosas, tiene que irse preparando para esas cosas”, dijo Ramírez.

Entrada en personaje, doña Merry agregó: “Roque es una persona muy paciente y sabia”.

“Este ha sido un reto lindísimo. El cambio de horarios, de apoyar a compañeros, ver que solo se duermen dos o tres horas es duro, hay que cuidarse con la comida. Roque trata de hacer ejercicios. Todo eso es parte de la experiencia.

“Tenés que venir fresco a trabajar. No con cansancio, porque la mente te falla. Hemos tratado de agarrar fuerzas de donde no hay. Irnos apoyando como equipo de trabajo. Estoy trabajando con chiquillos que se sacrifican mucho”, añadió el personaje.

El trabajo del equipo de Repretel en Doha, Catar, puede verse todos los días en cada edición de Deportes Repretel y en Conexión Fútbol.