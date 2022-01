‘Rebelde’, la serie de Netflix que lidia con las críticas y los fans de RBD

En el Elite Way School -’el colegio’ que se popularizó en el 2004 gracias a la telenovela Rebelde-, muchas cosas han cambiado. En la nueva versión de la telenovela, que Netflix estrenó este miércoles 5 de enero, el centro educativo sigue siendo un internado, pero las instalaciones son diferentes y los uniformes y los profesores también.

Además, ahora es una escuela que recibe a talentosos jóvenes que quieren ser artistas, a diferencia de hace más de una década cuando Mía (Anahí), Miguel (Alfonso Herrera), Roberta (Dulce María), Diego (Christopher Uckermann), Giovanni (Christian Chávez) y Lupita (Maite Perroni) tenían que ensayar a escondidas y escaparse para presentar conciertos con RBD.

'Rebelde' se estrenó este miércoles 5 de enero y cuenta con actores mexicanos, argentinos, brasileños y colombianos. (Netflix)

Y contrario a lo que muchos pueden pensar, aquí no hay una Mía Colucci o una Roberta Pardo como tal. Si bien la serie está basada en la afamada telenovela de Televisa, en esta nueva producción sus personajes son diferentes (aunque tiene una que otra característica de los personajes del 2004).

Por ejemplo Jana, quien por ser rubia y ser la vocalista del grupo podría compararse con Mía, tiene una personalidad muy diferente y su mundo no gira alrededor de la moda. También está el caso de Sebastián, quien al ser el hijo de un político y tener ventajas en el colegio podría decirse que es la nueva versión de Diego Bustamante, sin embargo, él no está obligado a esconder su gusto por la música, ni tampoco hay una Roberta en su vida. Y así sucesivamente.

Es decir, Rebelde es una serie de ocho capítulos de aproximadamente 40 minutos cada uno que sigue a una nueva generación de estudiantes que asisten al mismo colegio donde surgió RBD. Sin embargo, no pretende ser una copia de la telenovela. De hecho, constantemente se habla de la afamada banda y de los que fueron sus integrantes, interpretan éxitos como Rebelde y Solo quédate en silencio, y exhiben los uniformes que usaban los famosos estudiantes en el Elite Way School en aquel entonces, así como algunos de sus instrumentos musicales.

Estefanía Villareal retoma su papel de Celina Ferrer, quien ahora es la directora del colegio. (Netflix para LN)

Además, la trama es muy diferente, pues la nueva producción de Netflix sigue a un grupo de estudiantes quienes hacen todo lo posible por ganar la Batalla de las Bandas, un concurso musical clave para abrir el camino hacia sus carreras musicales. En el internado, los jóvenes encontrarán la amistad y en más de uno el amor nacerá.

Eso sí, la serie hace varios guiños a la telenovela. Uno de ellos, por ejemplo, cuando aparece una misteriosa sociedad secreta que amenaza con opacar los sueños de convertirse en estrellas musicales, la cual se puede comparar con la logia (que existía en la versión del 2004 y que perseguía a los becados). O al contar con la participación de las actrices Carla Cossio y Estefanía Villareal, quienes retoman sus papeles de Pilar Gandía y Celina Ferrer (quien ahora es la directora del colegio).

Nueva generación

En esta ocasión, Rebelde tiene ocho protagonistas. Se trata de una mezcla de nuevos talentos de países como México, Argentina, Brasil y Colombia, quienes fueron seleccionados para los papeles de Jana, Sebastián, Dixon, Luka, MJ, Andi, Emilia y Esteban.

Se trata de un grupo de jóvenes actores que, desde que se anunció el remake de la afamada telenovela, han tenido que luchar fuera del set contra los famosos haters, quienes criticaban la producción sin haber salido al aire.

Jana y Esteban son interpretados por Azul Guaita y Sergio Mayer Mori. (Netflix para LN)

Los señalamientos provienen principalmente de la generación que vio nacer el fenómeno musical del 2004, quienes no han dejado de hacer mofa de la nueva versión pues, entre otras cosas, interpretan temas de RBD.

Pero, ¿quiénes son sus protagonistas y qué relación tienen con los anteriores rebeldes?

Jana Cohen Gandía: La actriz Azul Guaita da vida a la hija de Pilar Gandía, una de las afamadas estudiantes de la versión del 2004. Ella, fiel a sus convicciones, renuncia a su vida anterior (en la que ya era famosa) para seguir su sueño. Es líder, amena y amable, por lo que pronto se convertirá en una de las vocalistas de la nueva banda.

Luka Colucci: Egocéntrico, prepotente y con un humor bastante ácido, es un joven mexicano que creció en Argentina. Es nada más y nada menos que el primo de Mía Colucci. Cree que todos deben saber quién es él. Es interpretado por el actor y cantante argentino Franco Masini.

Andi: Esta es, sin lugar a dudas, la Roberta Pardo de la serie: es ruda y mantiene una pésima relación con sus padres. Ella toca la batería y se enamora de una de sus compañeras tan pronto llega a la escuela. Lizeth Selene es quien da vida a Andi.

Sebastián: Él viene siendo el Diego Bustamente de la nueva versión de Netflix, pues es el hijo de la jefa de Gobierno, lo que le da privilegios dentro del colegio. El personaje es interpretado por Alejandro Puente.

Emilia: Es determinada, creída y se cree la mejor de la escuela. Ella está dispuesta a todo por conseguir lo que quiere y por eso se verá envuelta en problemas. Emilia es interpretada por Giovanna Grigio.

Esteban: Es amable, sencillo y proviene de una ciudad fuera de la capital, por lo que puede ser considerado el Miguel Arango de la trama. Estudia con una beca. Es un galán nato que pronto se verá envuelto en un triángulo amoroso. Esteban es interpretado por Sergio Mayer Mori.

M.J.: La hija del comediante Omar Chaparro, Andrea Chaparro, es quien da vida a este personaje. María José es una joven dulce, alegre y muy ingenua, que proviene de una familia muy religiosa. Sin embargo, ella logra sacar su lado más rebelde con la música.

Dixon: Es un joven honesto, sensible y que no le importa lo que piensen u opinen de él. Trata de no meterse en problemas y siempre levanta la mano para ayudar. Es interpretado por Jerónimo Cantillo.