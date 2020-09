“Se trata de encontrar tu voz, descubrir cómo ser escuchado y cómo hacer lo correcto. Lo que me encanta es que no se trata solo de mujeres. Y no se trata solo de la guerra y no es solo sobre la salud mental. También se trata de grupos marginados y cómo podemos ayudar mejor a las comunidades desde el principio. ¿Qué les sucede a nuestros jóvenes cuando provienen de hogares rotos, cuando no tienen influencias estables y cuando tienen que definir su código moral por sí mismos? ", detalla la productora ejecutiva.