“Traté de publicarla de todas las formas posibles, pero ninguna editorial quería darme la oportunidad. Así que decidí publicarla pagándola yo y, al cabo de varios años, tuve éxito. Para mí fue una sorpresa increíble, una emoción enorme y me hizo pensar que había hecho bien en creer en ese libro y en publicarlo pagándolo yo. Si no hubiera tomado esa decisión ese día lejano, hoy no estaría aquí. Hay que creer en nuestras pasiones”, dijo el escritor.