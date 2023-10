¿Qué pasó con ‘La Peke’ de ‘Combate’? Estefany Quesada habla sobre la vida después de la tevé

En el mundo de la televisión algunos rostros no se borran nunca. Ese es el de Estefany Quesada, conocida cariñosamente como La Peke, quien hace casi 12 años irrumpió en la escena del entretenimiento gracias al programa Combate, de Repretel.

Para quienes no lo recuerdan, en julio del 2011 Repretel creó la adaptación costarricense de un programa que había tenido gran éxito en Ecuador. En el show, La Peke se convirtió en una de las participantes más populares del espectáculo televisivo.

Quesada se vio catapultada a la fama “de un día para otro”, según recuerda, lo que marcó un antes y un después en su vida.

Han pasado doce años desde que Estefany Quesada se convirtió en La Peke, uno de los rostros más populares del extinto programa 'Combate'. Foto: Cortesía - Archivo LN

Muchas memorias de ‘Combate’

La popularidad de Combate se mantuvo en alza durante cinco años. El programa se convirtió en un fenómeno mediático con un alto índice de audiencia, a menudo comparado con otro programa icónico de Repretel: A todo dar.

Ante tal auge, la Peke confiesa que no estaba preparada para el éxito abrumador que acompañó al show.

“Fue algo impresionante y posiblemente ninguno de los participantes imaginamos que pegaría tanto”, rememora.

Eso sí, los recuerdos de aquel momento son siempre recordados desde lo positivo. “Fue una experiencia hermosa de mi vida, agradezco tanto, porque fue una etapa que me enseñó muchas cosas linda. Me encantó ser parte de Combate. Gracias a esa oportunidad se me han abierto muchas puertas. ¡Y sigo siendo La Peke!”, dice entre risas.

La Peke dice que en la calle la gente siempre fue muy respetuosa con ella. Asegura que no guarda malos recuerdos de la época en 'Combate'. Foto: Archivo La Nación

Por supuesto, la fama es un arma de doble filo, y La Peke lo supo desde el principio. La exposición mediática trajo consigo una nueva responsabilidad: cuidar su imagen pública.

Combate tenía un público fervoroso, pero también enfrentó críticas y detractores. No eran pocas las personas que tachaban el programa como “telebasura”, entre otros adjetivos peyorativos. Para Quesada, la presión de estar bajo los reflectores podría ser abrumadora, pero ella eligió concentrarse en lo bueno.

Ella recuerda con cariño a su público, un grupo de seguidores leales que la apoyó en cada paso de su camino. “Se podía ver en las calles y en redes sociales; había mucho cariño que le daban a uno”, recuerda.

“La verdad, tuve un público hermoso y un gran apoyo de periodistas, todos muy respetuosos y siempre tan lindos haciéndome entrevistas y demás. No tengo ninguna queja”, recuerda.

El presente de La Peke

Estefany Quesada ha recorrido un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal que la ha llevado a nuevas etapas en su vida. Como ella misma revela, hace un tiempo empezó a realizar estudios para certificarse como terapeuta holística.

¿Qué hacen estos terapeutas? Pues, según cuenta Quesada, son personas que logran que el cuerpo humano encuentre una manera de sanarse mediante el uso de productos y técnicas naturales.

Estefany Quesada se mantiene muy activa en redes sociales. En Instagram tiene más de 55.000 seguidores. Foto: Cortesía

“Me encantó conocer de este mundo, ya que después de salir de televisión, no pasaba por un buen momento personal en mi vida. Estos nuevos conocimientos me ayudaron a sanarme, valorarme. Aprendí cómo salir adelante en mi vida cotidiana, empecé a ver todo muy diferente; y ahora puedo decir que mi vida cambió por completo. Por ende cuido mucho quienes entran a mi círculo de vida y por quienes estoy rodeada”, cuenta.

En el ámbito laboral, La Peke ha dado un giro interesante. Actualmente, ella trabaja con una plataforma de marketing digital desde su hogar. Además, es creadora de contenido en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 55.000 seguidores.

Quesada dice que, aunque actualmente está lejos de las cámaras, asegura que todo lo que ha logrado no hubiera sido posible de no haber tenido su paso por la televisión. “Nadie sabría quién soy si no hubiera pasado por Combate”, asegura.

Desde su comienzo, Combate fue el programa más visto de ese horario de la televisión nacional (de lunes a viernes por la noche), de acuerdo a una nota de La Nación del 2016, con datos proporcionados por las empresas que miden los niveles de audiencia para los principales canales del país.

Quesada aún se asombra de haber sido parte de un fenómeno tan masivo.

“En muchos lugares donde voy me reconocen y dan sus muestras de cariño. Incluso, por redes sociales, me escriben muchos mensajes muy lindos, mensajes de buenos deseos. Es muy bonito saber que aún tengo un público espectacular y que eso me ha impulsado a seguir adelante”, comenta Quesada, para finalizar con una frase definitiva: “La Peke seré por siempre”.