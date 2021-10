Pese a éxito de ‘El juego del calamar’, su creador afirma no haberse hecho millonario con la serie

Más allá del fenómeno en el que se convirtió la serie El juego del calamar, de Netflix, ¿se ha puesto a pensar las cuantiosas ganancias que ha dejado este éxito televisivo?. Pues cualquiera podría intuir que son muchas y no se equivoca.

Mucho dinero gira alrededor de la producción coreana; sin embargo, esto no significa que su creador Hwang Dong-hyuk haya resuelto su vida con sus ganancias.

Hwang declaró a The Guardian que el sangriento drama le ha dado “lo suficiente para poner comida en su mesa”. Dejando claro que hay un gran abismo entre sus ganancias y las del gigante del streaming.

“No es como si Netflix me estuviera pagando un bono. Netflix me pagó de acuerdo al contrato original”, declaró el creador, de 50 años, quien recordó que la serie se convirtió en la más vista de Netflix.

. A diferencia del personaje ganador de 'El juego del calamar', el creador Hwang Dong-hyuk (derecha) no se hizo millonario tras la exitosa serie. Fotos: Netflix

En la entrevista, el creador de la serie no reveló cuánto dinero percibió por el contrato, pero bromeó diciendo que nunca sería tan adinerado como el ganador del mortal juego. De igual modo, aseguró que tiene lo suficiente para vivir.

En datos, el éxito de la serie se ve así: ha llegado a 142 millones de hogares y sumó más de cuatro millones de nuevos suscriptores para Netflix..

“Actualmente, se estima que el programa tiene un valor aproximado de $900 millones para el servicio de transmisión”, cita The Guardian. Por su parte, se dice que el costo de la serie fue de poco más de $21 millones.

[ ‘El juego del calamar’: Netflix advierte que escena podría ser perjudicial para la audiencia ]

En la entrevista, el coreano mencionó que hacer esta serie fue física, mental y emocionalmente agotador, al punto de perder seis dientes por estrés.

“Seguí teniendo nuevas ideas y revisando los episodios mientras estábamos filmando, por lo que la cantidad de trabajo se multiplicó”, replicó New York Post.

Anteriormente , Hwang había comentado que escribió la serie en 2008 inspirado en cómics japoneses como Battle Royale, As the Gods Will y Alice in Borderland. Todas tenían el factor común de presentar personajes desesperados por dinero. Por su mente pasó plasmarlo en una producción, pues justamente él enfrentaba problemas de dinero en una Corea del Sur en crisis.

Posteriormente, Dong-hyuk intentó colocar su proyecto pero a muchos les parecía “complejo, violento y poco comercial”.

“Si hubiera un juego de supervivencia como estos en realidad, me preguntaba, ¿me uniría a él para ganar dinero para mi familia?. Me di cuenta de que, desde que era cineasta, podía poner mi propio toque en este tipo de historias, así que comencé con el guion”, dijo a The Guardian.

Además, Dong-hyuk contó que podría existir una secuela de esta serie y que quizá con esto, dijo en son de broma, podría alcanzar la riqueza del ganador del juego. En esa oportunidad, posiblemente la cifra de su contrato con la compañía agregaría algunos otros ceros.

“Es posible que tenga que hacer la temporada dos para volverme tan rico como el ganador de El juego del calamar”. Hasta ahora, no se ha anunciado oficialmente la secuela de la viral serie.

A grandes rasgos, El juego del calamar trata sobre 456 personas con problemas económicos que aceptan participar en un juego que se torna mortal.