“Ronny Jiménez, vocero del museo, me ayudó a coordinar todo. Logramos grabar una entrevista con doña Gloria Bejarano (exprimera dama de la República), ella me dio un tour por el museo y me contó la historia. Cuando volví a Las Vegas les propuse el tema a mis jefes con el enfoque de que la Peni era una de las cárceles más peligrosas del siglo 20 en Centroamérica y que, en los años 90, cambió su cara. Fue algo que resultó innovador porque el Museo de los Niños es el primer museo dedicado a la niñez”, contó Alvarado.