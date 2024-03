Paul Ulloa asume dirección de ‘Extra Noticias’ luego de renunciar a Repretel

Paul Ulloa volverá a un noticiero televisivo luego de renunciar a Repretel. El conocido periodista y presentador asumirá la dirección de Extra Noticias, de canal 42, a partir del 1.° de abril.

La noticia llega tres días después de que Ulloa, de 49 años, renunciara a Repretel semanas después de que esa televisora anunciara el cierre de NC Once tras 20 años al aire, noticiero en el que Paul estaba al frente.

Paul Ulloa asumirá un nuevo reto profesional a partir del 1.° de abril en 'Extra Noticias', noticiero al que promete aportar experiencia y credibilidad. Foto: Repretel para LN

En una entrevista con La Nación, el periodista detalló que consideraba que era momento de cerrar un ciclo de 24 años con Repretel. Antes de regresar a NC Once, Paul Ulloa estuvo a cargo de Noticias Monumental.

“El cierre de NC Once marca un antes y un después. Aunque me quedé en la empresa, esto me abrió la idea de cerrar un ciclo de 24 años y un poco más, de cambiar de aires, buscar un poquito más de soltura y explorar otras oportunidades”, dijo a este medio el 22 de marzo.

La noticia de la llegada de Paul a Extra Noticias fue confirmada este lunes por Diario Extra. El comunicador dijo a La Nación que aportará su experiencia y credibilidad en este su nuevo trabajo como director.

Adelantó que los cambios en las noticias de canal 42 se irán viendo poco a poco.

“Lo más importante es que la gente sienta cercano el noticiero”, aseguró.

Paul no llega solo a Grupo Extra. El sábado 23 de marzo, La Nación conversó con Karina Garay, periodista que salió de Repretel tras el cierre del noticiero de canal 11. Ella contó que será la nueva jefa de información de Extra Noticias. Además, mencionó que Alberto Cuadra (quien fue cesado tras el cierre de NC Once) se unió al equipo este 25 de marzo, como reportero.

Karina Garay mencionó que las noticias del 42 se remozarán y que a partir del 1.° de abril se presentarán en tres horarios: 11:30 a.m., 6 p. m., y 9 p. m.

